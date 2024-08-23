العالم اليوم - غزة.. مليونا فلسطيني محاصرون الآن في 40 كيلومترا مربعا

انتم الان تتابعون خبر غزة.. مليونا فلسطيني محاصرون الآن في 40 كيلومترا مربعا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 أغسطس 2024 06:24 صباحاً - ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال إن الفلسطينيين عاشوا في غزة لفترة طويلة في واحدة من أكثر الأماكن ازدحاماً على وجه الأرض، مضيفة أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع، قبل أكثر من 10 أشهر، تقلصت المساحة المخصصة لهم للعيش بأمان بشكل كبير.

وفي الأسابيع الأخيرة، وسعت إسرائيل هجومها ضد حماس في غزة إلى مناطق كانت تعتبرها قواتها العسكرية مناطق آمنة، ولكنها تقول الآن إن المسلحين يختبئون فيها، الأمر الذي يحصر الفلسطينيين في أجزاء أصغر وأصغر من القطاع.

9 أوامر إخلاء بأغسطس وتقلص مساحة غزة

وحتى الآن في شهر أغسطس الحالي، أصدر الجيش الإسرائيلي 9 أوامر إخلاء على الأقل تغطي مناطق خصصها كمناطق إنسانية، وهي التوجيهات التي تقدر الأمم المتحدة أنها أثرت على 213 ألف شخص. وهذا يعني أن سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة أصبحوا الآن محصورين في منطقة تبلغ مساحتها نحو 15 ميلاً مربعاً (أقل من 40 كيلومترا مربعا).

وبعبارة أخرى، في بداية العام، دفعت أوامر الإخلاء الفلسطينيين الفارين من الحرب إلى اللجوء إلى مناطق تبلغ مساحتها نحو 33% من القطاع، وفقاً للأمم المتحدة؛ والآن انخفضت هذه المساحة إلى 11% فقط من غزة.

تفشي الأمراض

وقالت وول ستريت جورنال إن تقلص المساحة المتاحة للفلسطينيين للبحث عن ملاذ يتسبب في تفاقم المخاوف بشأن تفشي الأمراض وتدهور الظروف المعيشية في الجيوب الصغيرة المتاحة للمأوى.

وتقول بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات في منظمة أوكسفام الخيرية العاملة في قطاع غزة: "هذا يعني أنه سيكون هناك المزيد من الأمراض، والمزيد من الضغوط على أي مرافق قائمة".

ومع أن إسرائيل تأمل في العثور على مسلحي حماس وتصفيتهم في المناطق التي حددتها كمناطق إنسانية بعد اجتياحها لمعظم بقية القطاع، فإن المساحة الأصغر تخاطر بتفاقم الأزمة الإنسانية المروعة بالفعل وتكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب.

منذ أشهر تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة المواصي، التي حددتها سابقا باعتبارها منطقة آمنة، في وقوع إصابات بين المدنيين في المنطقة ودفعت بعض الفلسطينيين إلى استنتاج أن أي جزء من القطاع لم يعد آمنًا.

ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس، قبل أمر الإخلاء الأخير، بأنها "تتعمد تضمين أصولها العسكرية المستخدمة في تنفيذ الهجمات ضد إسرائيل بجوار البنية التحتية الإنسانية والسكان المدنيين".

وأوضحت وول ستريت جورنال أن الجيش الإسرائيلي لم يستجب لطلب التعليق على التأثير الإنساني لتقليص المساحة المخصصة للمدنيين.

وتزعم إسرائيل أنها تطلب من الناس الضغط على مساحة أصغر من المواصي لتجنب المزيد من الوفيات بين المدنيين، غير أن منظمات الإغاثة تقول إن المنطقة مكتظة بالفعل بالفلسطينيين الذين يعيشون في الخيام.

وتقول هذه المنظمات إن البنية التحتية الطبية ضئيلة، والغذاء ومياه الشرب النظيفة نادرة.

ومن بين المخاوف الجديدة بشأن تركيز الناس ظهور فيروس شلل الأطفال بين النازحين في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا العام إنه وجد بقايا فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة، وقالت وزارة الصحة في الجيب الأسبوع الماضي إنها وجدت آثارًا للفيروس، الذي يمكن أن يؤدي إلى الشلل، في طفل يبلغ من العمر 10 أشهر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مئات الآلاف من الأطفال في غزة معرضون لخطر الإصابة بشلل الأطفال، وعقد الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع اجتماعًا مع وكالات الإغاثة حول كيفية التطعيم ضد الفيروس، الذي تم القضاء عليه إلى حد كبير في معظم أنحاء العالم.

مياه ملوثة ونقص الغذاء وتردي المرافق الصحية

وتتفاقم المخاوف من تفشي المرض بسبب مياه الصرف الصحي غير المعالجة، ونقص المياه النظيفة، ونقص الغذاء، والمرافق الطبية المتهالكة، ونقص إمدادات النظافة الشخصية. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة أثرت على العيادات المؤقتة والمدارس ومرافق المياه والصرف الصحي.

وقالت الأمم المتحدة: "إن هذا الانخفاض في المساحة، إلى جانب الاكتظاظ، وانعدام الأمن المتزايد، والبنية التحتية غير الكافية والمرهقة، والأعمال العدائية المستمرة، والخدمات المحدودة، يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري".

يشار إلى أنه قُتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدأت إسرائيل القصف الجوي والعمليات البرية في غزة العام الماضي، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين.

وانتقلت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى حد كبير من الشمال إلى الجنوب على مدار 10 أشهر من الحرب، مما أجبر الفلسطينيين على الانتقال إلى منطقة المواصي في غرب القطاع.

أوامر الإخلاء بين تقليص الأضرار الجانبية وخنق الناس

وفي الأشهر الأخيرة، ركز الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب غزة، لكنه زعم أيضًا إنه واجه هجمات من حماس من داخل ما يسمى بالمنطقة الإنسانية، كما قال هذا الأسبوع إنه انتشل جثث 6 رهائن من نفق تحت خان يونس في منطقة كان قد صنفها سابقًا على أنها منطقة إنسانية.

وقال أمير أفيفي، نائب قائد فرقة سابق في الجيش الإسرائيلي في غزة، إن حماس تراجعت إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة لإعادة بناء قدراتها العسكرية وإطلاق الهجمات الصاروخية.

وقال أفيفي: "إن استراتيجية حماس بأكملها هي استخدام مواطنيها كدروع بشرية والاختباء في البنية التحتية المدنية"، مضيفا أنه من خلال إصدار أوامر الإخلاء، تريد إسرائيل "تقليص الأضرار الجانبية".

وقالت حماس يوم الأربعاء إن إسرائيل "تخنق الفلسطينيين عمداً" بإجبارهم على دخول المواصي.

8 قنابل زنة 2000 رطل لقتل قيادي

وقالت وول ستريت جورنال إن إسرائيل أسقطت، في يوليو الماضي 8 قنابل تزن 2000 رطل على هدف على الجانب الشرقي من تلك المنطقة في محاولة لقتل زعيم حماس العسكري وآخرين، وقالت سلطات الصحة في غزة إن أكثر من 90 شخصًا قتلوا وأصيب المئات. قالت إسرائيل إن الضربة قتلت القائد العسكري للحركة محمد ضيف، لكن حماس نفت ذلك.

كما لقي نحو 289 عامل إغاثة حتفهم في غزة منذ السابع من أكتوبر ، وفقاً للأمم المتحدة.

وبعد أن اضطروا إلى الانتقال مرتين أو ثلاث مرات على الأقل، يخاطر بعض الفلسطينيين بالبقاء حيث هم، غير قادرين على إيجاد خيام أو مأوى في مكان آخر وغير مقتنعين بأن أي جزء من غزة أصبح آمناً الآن.

وقالت فاطمة خلف، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 37 عاماً وتقيم في مدينة دير البلح بوسط غزة: "نعلم أنه قد يُطلب منا المغادرة قريباً. لكننا لا نعرف حقاً إلى أين سنذهب".