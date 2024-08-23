العالم اليوم - قيادي بفيلق القدس: إسرائيل اغتالت 280 من قادة محور المقاومة

انتم الان تتابعون خبر قيادي بفيلق القدس: إسرائيل اغتالت 280 من قادة محور المقاومة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 أغسطس 2024 06:24 صباحاً - كشف نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل اغتالت حتى الآن 280 من قيادات "محور المقاومة" آخرهم إسماعيل هنية، وقال إن عمليات "محور المقاومة" لن تتوقف طالما استمرت إسرائيل في جرائمها.

وأعلن العميد محمد رضا فلاح زاده، نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو يقدم تقريرا عن آخر الأوضاع في المنطقة، وخاصة الوضع في فلسطين وغزة: "بعد عملية طوفان الأقصى انهار النظام الصهيوني، وبعد هذه العملية تولت أميركا قيادة هذا النظام حتى يهدأ الوضع".

وفي إشارة إلى هجمات الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني على القوات الأميركية في المنطقة، قال: "تيارات المقاومة دخلت الميدان، وسيطرت على المناطق التي كانت لأميركا وإسرائيل مصالح فيها".

وأضاف: "بالتأكيد، طالما استمر القصف على مناطق مختلفة من غزة، فإن عمليات حركة المقاومة لن تتوقف".

واشار فلاح زاده الى أن إسرائيل قامت بقصف مختلف المناطق في غزة وضيقت الخناق على أهالي القطاع وارتكبت إبادة جماعية بحق 40 ألف شخص، وقال: "لقد بدأوا عملية الإبادة الجماعية لكن هذه الضمائر الحية في العالم ستضيق الخناق على إسرائيل"، بحسب ما نقلت وكالة مهر نيوز الإيرانية للأنباء.

وذكر فلاح زاده أن تيار المقاومة في العراق قد ضيق الخناق على الأميركيين وقام بتنفيذ 100 عملية بالمسيرات ضدهم، بينما "شل حزب الله 3 فرق إسرائيلية وهم حاليا في حالة ارتباك تام".

وقال فلاح زاده إن 3 من قادة حماس قتلوا على يد إسرائيل، قبل أن يُقتل إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس، أثناء وجوده في طهران، مشيرا أيضا إلى اغتيال قيادات في حزب الله والجهاد الإسلامي.

واضاف: "الكيان الاسرائيلي قام على أساس الإرهاب.. هذا الكيان المشؤوم قام لحد الان باغتيال 280 من شخصيات المقاومة، وكان آخرهم الشهيد اسماعيل هنية".

وفي إشارة إلى "طوفان الأقصى" قال نائب قوة القدس: إن هذه العملية الحقت خسائر فادحة بالكيان الصهيوني.. هذا الكيان كان ينوي احتلال غزة والقضاء على المقاومة وتغيير الشرق الأوسط، الا ان جبهة المقاومة افشلت مخططات العدو.