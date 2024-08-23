العالم اليوم - لماذا بدأت الصين حرب تجارية جديدة؟

انتم الان تتابعون خبر لماذا بدأت الصين حرب تجارية جديدة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 أغسطس 2024 08:18 صباحاً - بدأت شركة ناشئة في ماساتشوستس تدعى CubicPV المراهنة على الرقائق السيليكونية، وهي مكون عالي التقنية في الألواح الشمسية. ومدفوعة بقانون المناخ الذي سنّه الرئيس بايدن منذ عامين، والذي يوفر مليارات الدولارات من الحوافز الضريبية والقروض الحكومية، أعلنت CubicPV في أواخر عام 2022 عن خطط لبناء مصنع للرقائق السيليكونية بقيمة 1.4 مليار دولار في تكساس، بحسب تقرير على وول ستريت جورنال، اطلعت عليه دوت الخليج.

منذ ذلك الحين، زادت الصين إنتاجها من الرقائق السيليكونية تقريبًا بمقدار الضعف، وهو أكثر بكثير مما تحتاجه. كان لا بد أن تذهب الرقائق الإضافية إلى مكان ما - وانتقلت إلى الخارج، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 70 بالمئة.

اضطرت CubicPV إلى وقف خطتها الإنتاجية في وقت مبكر من هذا العام، مما أدى إلى تسريح المهندسين والموظفين الآخرين، مشيرة إلى أن "ضعف السوق نتيجة للقدرة الإنتاجية الزائدة في الصين".

على بعد آلاف الأميال، في تشيلي، يواجه عملاق التعدين والصلب CAP التزام بكين المستمر بالتصنيع المنخفض التكلفة، حيث يضرب موجة من المعادن الصينية الرخيصة أسواقها.

قالت الشركة هذا الشهر إنها ستغلق مصنعها الضخم للصلب في هواتشيباتو في وسط تشيلي إلى أجل غير مسمى، مع فقدان حوالي 2200 وظيفة. قالت الشركة إنها لا تستطيع منافسة المعادن الصينية منخفضة السعر حتى بعد أن رفعت الحكومة التعريفات على قضبان الصلب والمنتجات المستوردة الأخرى.

إن حلول بكين لاقتصادها الضعيف - عن طريق وضع قطاع المصانع الصيني على المنشطات - يضغط على الشركات في جميع أنحاء العالم ويثير شبح حرب تجارية عالمية جديدة.

كما أن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة ليس سوى أحدث علامة على تفاقم التوترات.

من جانبها، رفعت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام الرسوم المفروضة على الصلب والحديد والألومنيوم والسيارات الكهربائية والخلايا الشمسية وغيرها من المنتجات الصينية.

من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة الخارجية جامعة حلوان صابر شاكر في حديث خاص لسكاي نيوز عربية، أن الصين سترد بقوة على أي رسوم جمركية أميركية، محذرا من أن عودة ترامب قد تشكل تهديدا للتجارة العالمية.

ورفعت تركيا الرسوم المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية، بينما رفعت باكستان التعريفات المفروضة على القرطاسية والمطاط الصيني.

كما أجرت دول أخرى تحقيقات مكافحة الإغراق لمعرفة ما إذا كانت البضائع الصينية تباع بأقل من قيمتها العادلة.

تقوم الهند بفحص الأصباغ والمواد الكيميائية الصينية. وتنظر اليابان في الأقطاب الكهربائية. وتحقق المملكة المتحدة في واردات الحفارات ووقود الديزل الحيوي، بينما تقوم الأرجنتين وفيتنام بالتحقيق في الأفران الميكروويف وأبراج الرياح الصينية.

وراء كل ذلك، هناك حسابات جريئة لكنها محفوفة بالمخاطر من جانب بكين بأن الاستثمار أكثر في التصنيع يمكن أن يعيد الحيوية الاقتصادية للبلاد ويبني مرونة صناعية دون أن يتسبب في الكثير من الضغط الدولي الذي يهدد مستقبل الصين.

تظهر المقابلات مع مستشاري السياسات في بكين والأشخاص الذين استشاروا المسؤولين الصينيين أن قيادة الصين واجهت مفترق طرق حاسم العام الماضي، حيث أدى انهيار العقارات في البلاد إلى ضعف الاقتصاد إلى أدنى مستوياته في عقود.

لكن بعض المستشارين جادلوا بأن اقتصاد الصين يحتاج إلى إعادة تفكير جذرية، والتخرج من الاعتماد التقليدي الكبير على التصنيع والبناء، وبدلاً من ذلك، إعطاء الأولوية لاستهلاك محلي أكبر - وهو تحول من شأنه أن يجعل الصين أكثر تشابهًا مع الولايات المتحدة، وربما يضعها على مسار نمو أكثر استقرارًا.

بدلاً من ذلك، أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ المسؤولين بمضاعفة التركيز على نموذج التصنيع الذي تقوده الدولة في البلاد، مع مليارات الدولارات من الدعم في شكل إعانات جديدة وائتمان. واستخدم شعارًا للتأكد من أن المسؤولين حصلوا على الرسالة: "تأسيس الجديد قبل كسر القديم"، أو xian li hou po باللغة الصينية.

"الجديد" في نموذج شي لا يعني التحول إلى نموذج نمو جديد. بل أنه بدلاً من ذلك، طريقة الزعيم الصيني لتعديل فكرته حول نوع التصنيع الذي يجب على الدولة دعمه. في جوهرها، تدعو العبارة إلى بناء الصناعات التي تريد الصين هيمنتها عليها في المستقبل - مثل السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية والطاقة الخضراء - مع الحفاظ أيضًا على مجالات القوة التقليدية للبلاد في "القطاعات القديمة" مثل الصلب. ويمكن تأجيل أي مشاكل تتعلق بالقدرة الإنتاجية الزائدة إلى المستقبل.

ظهر هذا الشعار في تقرير رسمي لمؤتمر حكومي كبير في ديسمبر الماضي، عندما رسم أجندته الاقتصادية لعام 2024. واعترف التقرير بـ"القدرة الإنتاجية الزائدة في بعض الصناعات" و"الطلب الفعال غير الكافي"، إلا أن شعار "شي" لا يزال يشير إلى التركيز على زيادة وتوسيع الإنتاج الصناعي.

كرر شي الشعار في جلسة تشريعية سنوية في مارس، قبل أسابيع فقط من سفر وزيرة الخزانة الأميركية جانيت ييلن إلى بكين لتحذر القيادة الصينية من العواقب العالمية للقدرة الإنتاجية الزائدة في الصين.

يقول مستشارو السياسة الصينية إن مبدأين وجها تفكير شي:

الأول هو أن الصين يجب أن تبني سلسلة إمداد صناعية شاملة يمكنها الحفاظ على استمرار تشغيل الاقتصاد المحلي في حالة فرض عقوبات شديدة من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. ومن وجهة نظر الزعيم الصيني، يقول المستشارون، إن الأمن الصناعي يقع في قلب استقرار الصين مع تصاعد التوترات مع العالم المتقدم.

الثاني هو اعتراض فلسفي عميق الجذور على الاستهلاك على الطراز الأميركي، والذي يراه شي بأنه مضيعة للموارد.

وهذا يترك الصين مع خيارات قليلة أخرى غير الاستثمار في الصادرات لتحقيق الاستقرار في اقتصادها الضعيف وإنشاء وظائف لتعويض الخسائر في البناء المحلي.

النتيجة: بدلاً من فقدان العمال الصينيين لوظائفهم، قد يفقد عمال الصلب في البرازيل ومهندسو الكيمياء في أوروبا وصانعو الألواح الشمسية في الولايات المتحدة وظائفهم.

الدعم الصيني يبدأ

تُظهر البيانات الرسمية أولويات "شي" تتسرب شيئا فشيئا عبر الاقتصاد. لقد زادت القروض للصناعة، بما في ذلك شركات التصنيع، بنسبة 63 بالمئة منذ نهاية عام 2021، في حين أن البنوك الصينية تراجعت بشكل حاد في الإقراض إلى مطوري العقارات.

كما زادت الدعم الحكومي بشكل كبير، على الرغم من أنه كان منذ فترة طويلة محورًا في دليل الاقتصاد الصيني. أعلنت الشركات المدرجة في بورصتي شنزن وشنغهاي عن 33 مليار دولار من الدعم الحكومي في عام 2023، وفقًا لأرقام من مزود البيانات Wind - وهو ما يزيد بنسبة 23 بالمئة بالمقارنة مع عام 2019.

تلقت شركة CATL الصينية لصناعة البطاريات ما يعادل حوالي 790 مليون دولار، وهو ضعف مستوى عام 2022. ومن بين المستفيدين الكبار الآخرين شركة بتروتشاين PetroChina وتشاينا موبايل China Mobile وشركة صناعة السيارات BYD المدعومة من وارن بافيت.

وفي المجمل، يكشف الآن 99 بالمئة من الشركات الصينية المدرجة علنًا عن شكل ما من الدعم، وفقًا لمعهد كيل، وهو مركز بحث ألماني.

وتنفق الصين حوالي 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على رعاية ودعم الصناعات - وهو ما يزيد بعدة مرات بالمقارنة مع الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، وفقًا لسكوت كينيدي، الخبير في شؤون الصين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.

قال كرايج ألين، رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني، وهي مجموعة الضغط للشركات الأميركية في الصين، إن تركيز شي على التصنيع كان واضحًا عندما التقى مؤخرًا مع حاكم إحدى أفقر المقاطعات الزراعية الصينية.

عندما سأل ألين الحاكم عن أولوياته الاقتصادية، أدرج الحاكم أشباه الموصلات والبرمجيات والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات والفضاء الخارجي والبطاريات والسيارات الكهربائية.

"كنت أعتقد أن معالجة الاحتياجات الفورية للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية بشكل ساحق، مثل تحسين المحاصيل الزراعية، قد تكون في أعلى قائمة أولوياته الاقتصادية"، كما قال ألين.

يبدو أن نهر الدعم المالي سيستمر في التدفق.

وقال بنك الشعب الصيني في أبريل إنه أنشأ منشأة جديدة بقيمة حوالي 70 مليار دولار للمساعدة في إقراض البنوك لشركات التكنولوجيا. وفي مايو، جمعت صندوق وطني يهدف إلى تمويل إنتاج أشباه الموصلات 48 مليار دولار من البنوك المملوكة للدولة وغيرها من أدوات الاستثمار المرتبطة بالحكومة.

وكان رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عماد الأزرق، قد صرح لموقع "اقتصاد دوت الخليج" أن الصين تسعى في الفترة الحالية إلى التوسع في الانفتاح على العالم بصورة أعمق وأشمل، وهو التوجه الذي أكد عليه شي جين بينغ أكثر من مرة، مشيراً إلى أن الانفتاح الصيني على العالم الخارجي يعد بمثابة قاطرة ومحرك للاقتصاد الصيني لما يمثله من إتاحة فرص كبيرة للاستثمارات الصينية بالخارج وزيادة معدلات التنمية والنمو في الدول المختلفة خاصة الأعضاء بمبادرة الحزام والطريق، ما يزيد من حجم الاستهلاك ويخلق فرصاً أكبر للصادرات والمنتجات الصينية، ويعزز من التعاون المشترك في مجالات الاستثمارات المتعززة ما يعزز صورة الصين ومكانتها السياسية والاقتصادية.

يأتي ذلك في وقت تراهن فيه الصين على "التصنيع" من أجل سد الفجوة الناجمة عن الاختلالات بقطاع مثل القطاع العقاري.

المزيد من السيارات والكيماويات

في سلسلة من المقالات التي نشرتها صحيفة الشعب في مايو، دافعت بكين عن قدرتها على التصنيع والتصدير باعتباره أمرًا إيجابيًا للعالم وليس مشكلة، قائلة إن الولايات المتحدة وحلفائها "يضخمون" القدرة الإنتاجية الزائدة في الصين لكسب مزايا تنافسية لأنفسهم.

قال لي كيانغ، رئيس الوزراء الصيني، في خطاب ألقاه على اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في يونيو في داليان، الصين: "إن إنتاج الصين للسيارات الكهربائية المتقدمة والبطاريات "الليثيوم أيون" والمنتجات الكهروضوئية، يلبي أولاً الطلب المحلي لدينا، ولكنه أيضًا يثري العرض العالمي".

وأضاف أن المصدر الحقيقي لميزة التصنيع في الصين ليس الدعم الحكومي بل حجمها الهائل، مما يساعد على تثبيت التكاليف وتحديدها.

على أي حال، فإن التأثير لا مفر منه. كان الإنتاج الصناعي في الربع الأول في الصين أعلى بنسبة 8 بالمئة مما كان عليه عندما أصبحت أزمة العقارات الصينية خطيرة في نهاية عام 2021، متجاوزًا بسهولة نمو الإنتاج في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، وفقًا للبيانات التي جمعها مكتب سي بي بي لتحليل السياسات الاقتصادية، وهو معهد أبحاث هولندي.

أضافت الصين طاقة إنتاجية لإنتاج حوالي 40 مليون سيارة سنويًا، على الرغم من أنها تبيع حوالي 22 مليون سيارة فقط في الداخل. وهي تسير على الطريق الصحيح لإنتاج حوالي 750 غيغاواط من الخلايا الشمسية هذا العام، على الرغم من احتياجها إلى 220 غيغاواط فقط محليًا في عام 2023.

ومن المتوقع أن تمثل 80 بالمئة من العرض العالمي الجديد هذا العام في المواد الكيميائية الأساسية مثل الإيثيلين والبروبلين، المستخدمة في صنع أكياس القمامة والألعاب ومستحضرات التجميل - على الرغم من أن الأسعار في الصين كانت تنخفض منذ 19 شهرًا، وهي علامة على وجود فائض في العرض.

في الوقت نفسه، زاد إنتاج الصلب، إحدى "الصناعات القديمة" في الصين، العام الماضي على الرغم من تراجع الطلب المحلي بسبب استمرار أزمة العقارات.

يقول المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إن بكين كانت تحثهم على الاستثمار أكثر في تحديث إنتاج الصلب من خلال التقنيات النظيفة وغيرها من الوسائل.

إجمالي حجم الصادرات الصينية، بعد استبعاد تأثير تحركات أسعار الصرف، ارتفع بنسبة 10 بالمئة منذ نهاية عام 2021، مقابل 1.5 بالمئة لإجمالي صادرات العالم. ارتفعت صادرات الصين من الصلب بنسبة 36 بالمئة العام الماضي مقارنة بالعام السابق.

من خلال مضاعفة التركيز على التصنيع في الوقت الذي تنتج فيه بالفعل ما يقرب من ثلث الإنتاج العالمي للمصانع، فإن الصين تسأل فعليًا بقية العالم عدم زيادة حصتها من الإنتاج، بل تقليلها، كما قال مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين الذي كتب على نطاق واسع عن الاختلالات في التجارة العالمية.

وقال: "يريد بقية العالم العكس. العالم لا يستطيع استيعاب كل هذه المنتجات الصينية".

الألم ينتشر حول العالم

الولايات المتحدة هي في بعض النواحي واحدة من أقل الدول تأثراً، لأنها لديها تعريفات جمركية عالية على العديد من السلع الصينية التي تساعد على حماية العمال الأمبركيين. لكن هدف واشنطن من توسيع التصنيع الأميركي لا يمكن تحقيقه إذا استمر الإنتاج الزائد في الصين، وبعض الصناعات الأميركية - خاصة الطاقة المتجددة - تشعر بالضغط.

قالت شركة كيو سيلز Qcells، وهي شركة عالمية للطاقة النظيفة مملوكة للمجموعة الكورية الجنوبية هانوا، والتي لها وجود كبير في الولايات المتحدة، مؤخرًا إن الشركة ونظيراتها تخسر ملايين الدولارات شهريًا.

منحت لجنة التجارة الدولية، وهي وكالة فيدرالية تحلل قضايا التجارة، في يونيو الموافقة الأولية على التماس مكافحة الإغراق المدعوم من قبل الشركات المصنعة للطاقة الشمسية الأميركية التي تدعي أن الخلايا الشمسية والوحدات المصنوعة من قبل الشركات الصينية تباع في الولايات المتحدة بسعر أقل من القيمة السوقية ويتم دعمها بشكل غير عادل.

تتحمل أجزاء أخرى من العالم المزيد من العبء. قام صانعو السيارات الأوروبيون بإلغاء أكثر من عشرة آلاف وظيفة مع وصول المزيد من السيارات الكهربائية الصينية.

قال أنتونيلو شيوتي، رئيس PET Europe، وهي جمعية تجارية لصانعي المواد الكيميائية الأوروبيين المستخدمة في الألياف البوليستر للملابس والحاويات القابلة لإعادة التدوير، إن منتجي PET الأوروبيين تخلصوا من مئات الوظائف مع قيام الشركات بتخفيض التكاليف والإنتاج للتعامل مع الواردات الصينية.

وفرض الاتحاد الأوروبي في أواخر العام الماضي رسوم مكافحة الإغراق على بعض واردات PET الصينية.

إن المخاطر بالنسبة لشي هي أنه على عكس "صدمة الصين" الأولى في أوائل القرن الحادي والعشرين، عندما قضى التصنيع الصيني الرخيص على ما يقدر بنحو مليوني وظيفة في الولايات المتحدة ولكن أيضًا استفاد المستهلكون الغربيون، فإن الدفعة الأخيرة يمكن أن تؤدي إلى العديد من الإجراءات الحمائية، بحيث ينتهي الأمر بالصين إلى عدد قليل من الأسواق الكبيرة التي تبيع لها.

في الماضي، لم تمانع بعض الدول كثيرًا في القدرة الإنتاجية الزائدة في الصين، حيث استفادت العديد من الشركات - مثل صانعي السيارات الألمان - من وصولهم إلى الأجزاء الصينية الرخيصة الصنع، كما نوه جاكوب غونتر، المحلل في معهد مركاتور لدراسات الصين في برلين.

"لكن الآن، الصين تستهدف سياستها الصناعية مباشرة في قلب الاقتصاد الغربي"، كما قال غونتر.

تغيير السياسة الاقتصادية

تمثل استراتيجية شي "إنشاء الجديد قبل كسر القديم" تحولًا عن السنوات السابقة عندما حاولت بكين، تحت قيادة شي نفسه في بعض الأحيان، جاهدة الحد من القدرة الإنتاجية الزائدة، وليس زيادتها.

عانت الصين من القدرة الإنتاجية الزائدة المستمرة في الماضي، مما أثار في بعض الأحيان غضب شركائها التجاريين لإسقاط الأسعار العالمية للصلب وغيرها من السلع.

في عام 2015، عهد شي إلى كبير مستشاريه الاقتصاديين في ذلك الوقت، ليو هي، لتنفيذ إصلاحات أدت إلى إغلاق العديد من المصانع الصغيرة والخاصة بالصلب وغيرها من الشركات. لفترة من الوقت، بدا الأمر كما لو أن شي وفريقه الاقتصادي على استعداد أخيرًا لمواجهة الإنتاج الزائد.

ولكن مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وتراجع الاقتصاد الصيني، تغيرت وجهات نظر شي، كما يقول مستشارو السياسة الصينية. أصبح أكثر قلقًا بشأن ضمان قدرة الصين على إنتاج كل ما تحتاجه في حالة حدوث صراع مع الولايات المتحدة، وأصبح أقل تعاطفًا مع الشكاوى الغربية.

ويقول مستشارو السياسة والأشخاص الذين استشاروا المسؤولين الصينيين إن المسؤولين الصينيين يخرجون الآن بكثافة وينكرون أن البلاد لديها طاقة فائضة لأن بكين لا تريد إعطاء واشنطن وبروكسل وغيرهما مبررًا للرسوم الجمركية أو غيرها من الإجراءات الانتقامية.

ومع ذلك، فإن بعض المقربين من شي رفعوا مخاوف داخليًا بشأن أن الدعم الحكومي كان يؤدي إلى قدرة إنتاجية زائدة للغاية في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات، مما يجعل هذه القطاعات أقل جدوى تجاريًا.

وقال يورغ ووتكه، الرئيس السابق لغرفة التجارة الأوروبية في الصين وشريك في شركة الاستشارات DGA Group في واشنطن: "الجميع يصنعون أشياء في الصين". "ولكن لا أحد يكسب المال".