إنها دمية".. تصرف لهاريس يثير موجة من الانتقادات

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أحمد جودة - القاهرة - "

تعرضت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، لموجة كبيرة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو لها خلال مؤتمر الحزب في شيكاغو.

وفي الفيديو الذي التقط في اليوم الذي اعتمد فيه المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي خلال انعقاده في مدينة شيكاغو رسميا ترشيح هاريس مرشحة عن الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر، ظهرت هاريس وهي تقف على المسرح وتقول للحضور: "لنخلق مسارا يا جماعة.. شكرا لكم".

وقد فسر البعض أن هاريس تطلب من الحضور الابتعاد عن شاشة الملقن حتى تتمكن من قراءة النص المحضر لها.



وقد علق أحدهم قائلا: "فقط في حال كنت لا تزال تحت الانطباع بأن خطابات كامالا هاريس كانت طبيعية.. لا.. لن يجرؤوا على السماح لها بالخروج عن النص. إنها تخضع لسيطرة المتطرفين في حزبها مثل بايدن".



وقال آخر: "كل شيء مكتوب من قبل الديمقراطيين، هل ترى شاشتها الكبيرة؟".



وعلق شخص ثالث قائلا: "إنها لا تستطيع حتى أن تكلف نفسها عناء حفظ كلامها! إنها دمية".



فيما سخر أحدهم من المنتقدين وكتب: "تهانينا على اكتشاف كيفية يقوم السياسيين بإلقاء الخطابات".



ووافق آخر بالرأي وكتب: "هذا ملقن، يستخدمه جميع المتحدثين في المناسبات الكبيرة. هل لا يعرف الجميع ما هو الملقن أو يعلمون أن الناس يستخدمونه