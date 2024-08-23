بوتين يجري محادثة هاتفية مع باشينيان

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرمني نيكولاي باشينيان ناقش معه فيها انطباعات زيارته لأذربيجان الأسبوع الماضي.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الأرمني، حيث جاء في البيان: "أجرى رئيس الوزراء نيكول باشينيان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أبلغه الرئيس الروسي بانطباعات زيارته لأذربيجان الأسبوع الماضي، والتي شكر رئيس الوزراء باشينيان الرئيس بوتين عليها".

وقال باشينيان إنه وافق على الاجتماع مع بوتين في المستقبل لمناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، وفقا لما أفاد به مجلس الوزراء الأرمني.

وأفادت الخدمة الصحفية للرئيس الروسي بأن المناقشات بين الرئيسين تطرقت إلى تطبيع العلاقات الأرمنية الأذربيجانية، فيما أعرب الجانب الروسي عن استعداده لمواصلة تقديم المساعدة لأرمينيا وأذربيجان لتطوير معاهدة سلام بما في ذلك "تعزيز عملية ترسيم الحدود وفتح اتصالات النقل والخدمات اللوجستية".

وتابعت أن المحادثة بين الرئيسين كانت إيجابية، وشدد بوتين على أن السلام الدائم في جنوب القوقاز يلبي مصالح كافة شعوب المنطقة، وروسيا ستساهم في تحقيقه بكل الطرق الممكنة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد التقى نظيره الأذربيجاني إلهام علييف الأسبوع الماضي وتطرقا إلى الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان، حيث قال بوتين إن لدى روسيا الوثائق الموجودة منذ فترة الاتحاد السوفيتي بغرض فتح التواصل المباشر لبسط الاستقرار في منطقة القوقاز، بالتطابق مع مصالح جميع الدول الموجودة في هذه المنطقة