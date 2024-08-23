نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مكتب زيلينسكي يتحدث مجددا عن دعوة روسيا لحضور قمة حول أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي إمكانية أن تعمل مجموعات العمل التي تم إنشاؤها مسبقا على تطوير خطة تسوية مشتركة، ولم يستبعد أن تتم دعوة روسيا لحضور القمة حول أوكرانيا

جاء ذلك في تصريحات يرماك لصحيفة India Today، في إطار زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أوكرانيا اليوم الجمعة، حيث تابع أن أنشطة مجموعات العمل التي تم إنشاؤها بعد المؤتمر الأول حول الأزمة الأوكرانية يجب أن تؤدي إلى تطوير خطة مشتركة للتسوية السلمية. وأضاف: "ستكون لدينا هذه الخطة، وبعدها سنكون مستعدين لتنظيم قمة ثانية. وسيكون من الممكن حينها دعوة ممثل لروسيا وتقديم هذه الخطة".

وكان السفير الروسي في لندن أندريه كيلين قد حث، في وقت سابق، على عدم أخذ كلمات الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته زيلينسكي على محمل الجد بشأن إجراء أي مفاوضات سلام، حيث أشار الدبلوماسي إلى كيفية عدم اكتراث كييف بوزن الكلمات.

من جانبها أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن كييف وضعت قضية مفاوضات السلام مع موسكو في "توقف طويل الأمد" بشنها الهجوم على مقاطعة كورسك.

كما قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن ارتكاب النازيين الجدد عملهم الإرهابي في مقاطعة كورسك "وضع الأمور في نصابها الصحيح"، وأصبح الجميع يفهم الآن أنه "لا مزيد من المفاوضات قبل هزيمة العدو بالكامل