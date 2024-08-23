العالم اليوم - كارثة اليخت بالتفصيل.. من هم الضحايا والمفقودين والناجين؟

انتم الان تتابعون خبر كارثة اليخت بالتفصيل.. من هم الضحايا والمفقودين والناجين؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 أغسطس 2024 01:21 مساءً - تشغل كارثة غرق اليخت الفاخر، ومقتل عدد من الأثرياء، الرأي العام في بريطانيا والعالم، خاصة بعد تأكيد وفاة الملياردير البريطاني مايك لينش، بينما تزيد التساؤلات عن هوية ضحايا الحادث المؤكدين.

تم العثور على 6 جثث بعد عملية البحث عن المفقودين نتيجة غرق يخت قبالة ساحل صقلية، بما في ذلك جثة عملاق التكنولوجيا مايك لينش، بينما لا تزال ابنته البالغة من العمر 18 عاما في عداد المفقودين.

واستؤنفت، الأربعاء، عمليات البحث عن مفقودين بعد غرق اليخت الفاخر قبالة سواحل صقلية في أعقاب عاصفة وأحوال جوية سيئة.

من هم ضحايا الحادثة الذين تم العثور على جثثهم:

مايك لينش – ملياردير التكنولوجيا البريطاني الذي وصلت ثروته ميار دولار.

جوناثان بلومر وزوجته جودث – رئيس مجلس إدارة مؤسسة مورغان ستانلي الدولية الاستثمارية.

الدولية الاستثمارية. كريستوفر مورفيلو وزوجته نيدا – محامي لينش الذي نجح بتبرئته في قضية تلاعب بمليارات الدولارات، تتعلق ببيع شركته.

ريكالدو توماس – الشيف المختص على متن اليخت الفاخر، المختص بإعداد الوجبات الخاصة للركاب.

من هم المفقودين حتى الآن:

لا تزال ابنة الملياردير مفقودة، وهي تبلغ من العمر 18 عاما، والبحث عن جثتها مستمر.

الناجين:

9 أشخاص من طاقم اليخت، ما بين عمال وطباخين وطاقم القيادة، نجوا من الحادثة.

6 ركاب نجوا من الحادث، لم تكشف عن هوياتهم حتى الآن.

ومن بين الجثث التي أعلن العثور عليها، جثة الملياردير البريطاني مايك لينش، بينما لم يكشف عن هوية بقية الضحايا.

ومن المتوقع أن يكون من بين الضحايا رئيس مجلس إدارة مورغان ستانلي الدولية، جوناثان بلومر وزوجته.