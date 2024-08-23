بن غفير يرد على غالانت: حري بك مهاجمة حزب الله بدلا مني

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أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، الجمعة، وزير الدفاع يوآف غالانت إلى بدء حرب ضد حزب الله في لبنان، بدلا من مهاجمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وردا على كلام غالانت الذي اعتبر فيه أن "تصرفات بن غفير تعرض الأمن القومي للخطر"، قال الأخير: "لقد وعدتم بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، وأنتم تعيدون الشمال إلى العصر الحجري. بدلا من مهاجمتي عبر مواقع التواصل، إبدأ بمهاجمة حزب الله في لبنان".

وكان غالانت أعرب عن دعمه لطلب رئيس الشاباك رونان بار، بإقالة بن غفير قائلا إن "تصرفاته تعرض الأمن القومي للخطر".

وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "أمام التصرفات غير المسؤولة للوزير بن غفير، والتي تعرض الأمن القومي لدولة إسرائيل للخطر وتخلق انقساما داخليا في البلاد، فإن رئيس جهاز الأمن العام وأفراده يقومون بواجبهم ويحذرون من العواقب الوخيمة من هذه التصرفات".

وانتقد بار انتهاك بن غفير للوضع القائم في الحرم القدسي، وحذر من أن ذلك "سيؤدي إلى إراقة الكثير من الدماء وتغيير وجه دولة إسرائيل إلى درجة لا يمكن التعرف عليها"، مؤكدا أن "المطلوب جهد مشترك بين الوزارات للقضاء على هذه الظاهرة. وأنا مقتنع بأن هذا يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية للحكومة. هذه الظاهرة تخلق خطرا كبيرا جدا على أمن المنطقة".

بدوره، طالب بن غفير بإقالة بار بعد رسالته التي حذر فيها من "الإرهاب اليهودي" الذي يعرض أمن الدولة ووجودها للخطر.

من جهة أخرى، رد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على غالانت وبن غفير على حد سواء، معتبرا أنه "لا يوجد ضرر أكبر على الأمن في إسرائيل، أقوى من حكومة الكوارث هذه".

وأضاف لابيد، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرى كل ما يحصل ولا يحرك ساكنا تجاه ذلك لأنه لم يعد فيه روح"، وفق تعبيره.