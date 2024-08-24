العالم اليوم - فيديو لمأساة نيبال.. 27 قتيلا بعد سقوط حافلة في نهر

انتم الان تتابعون خبر فيديو لمأساة نيبال.. 27 قتيلا بعد سقوط حافلة في نهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 أغسطس 2024 05:22 صباحاً - لقي 27 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرون في نيبال، الجمعة، عندما سقطت حافلة تقل سياحا من الهند في نهر أسفل الطريق، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وقال جاناردان غوتام، المسؤول في منطقة تاناهون في وسط البلاد، لوكالة "فرانس برس"، إن "27 شخصا قتلوا من بين 43 شخصا كانوا في الحافلة".

ونقل 16 راكبا مصابا إلى العاصمة كاتماندو جوا لتلقي العلاج.

وكانت الحافلة التي غادرت مدينة بوخارا السياحية (وسط)، متجهة نحو كاتماندو عندما وقع الحادث حوالى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وذكرت السلطات أن جميع من كانوا في الحافلة مواطنون هنود.

وتكثر الحوادث المميتة في الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا، بسبب سوء حال الطرق وعدم صيانة المركبات والقيادة المتهورة.