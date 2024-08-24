العالم اليوم - أزمات نادي النصر.. ناقد رياضي يشرح الأسباب

انتم الان تتابعون خبر أزمات نادي النصر.. ناقد رياضي يشرح الأسباب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 أغسطس 2024 08:18 صباحاً - أزمات كبيرة تزلزل أركان نادي النصر في وقت حساس من الموسم، سواء في هزيمته أمام الهلال أو استقالة الرئيس إبراهيم المهيدب التي جاءت عقب ستين يوما فقط من استلامه المنصب.

كما بدأ النصر النسخة الجديدة من الدوري السعودي بخسارة نقطتين أمام ضيفه الرائد الذي فرض التعادل 1-1.

ولنقاش هذه الملفات، قال الإعلامي والناقد الرياضي عيسى الحكمي في حديث لـ"دوت الخليج" إن "ملف نادي النصر ملف ملغم شائك لا يمكن الوصول معه إلى حل، الاتهامات تتوزع بين هذا وذاك، وتكتشف بأن الحقيقة غائبة لا يوجد أحد قادر على تحديد مكمن الخلل".

وتابع أن "الرئيس التنفيذي في نادي النصر غويدو فينغا جزء من المنظومة المتسببة بما يحصل، وإذا كان ما يتم الحديث عنه حول إصراره على استمرار المدرب وحيدا فبالتأكيد غويدو المسبب فيما يحصل".

وأكمل: "أنا لا أدافع عن غويدو ولكن فيما يخص عمله أقول قبل أيام أصدرت وزارة الرياضة تصنيف الأندية والنصر للمرة الأولى يصعد إلى الفئة A "، مضيفا: "النصر داخل الملعب مسؤولية اللاعبين والمدرب والمدير الرياضي".

وأشار إلى أن "النصر لم يستطع تنظيم نفسه دفاعيا تحت قيادة لويس كاسترو ، المدرب ليس المدرب المناسب للنصر والنادي يستحق الأفضل".

وأضاف: "كريستيانو رونالدو هو القيمة الفنية للفريق بالتالي عملية استبعاده لا يمكن أن تتم، رونالدو ثابت وكاسترو يجب تبديله".