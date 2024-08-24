العالم اليوم - مكاسب قوية في وول ستريت بعد إشارة الفيدرالي لخفض الفائدة

انتم الان تتابعون خبر مكاسب قوية في وول ستريت بعد إشارة الفيدرالي لخفض الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 أغسطس 2024 09:28 صباحاً - ارتفعت الأسهم الأميركية، الجمعة، بشكل حاد بعد تصريحات تميل للتيسير النقدي من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عززت التوقعات بأن البنك سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وقال باول في كلمة ترقبها كثيرون أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية إن "الوقت حان" لخفض أسعار الفائدة وإن "المخاطر التي تزيد من التضخم تضاءلت".

وأضاف باول في كلمته التي بدا أنها تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الشهر المقبل، والذي سيكون أول خفض من نوعه منذ أكثر من أربع سنوات، "لا نرى أو نرحب بمزيد من الضعف في أوضاع سوق العمل".

وقفزت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة بعد صدور تصريحات باول، وقدمت أسهم شركات كبرى مثل إنفيديا وأبل وتسلا أكبر دعم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 462.3 نقطة، أو 1.14 بالمئة، إلى 41175.08 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 63.97 نقطة، أو 1.15 بالمئة، إلى 5634.61 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 258.44 نقطة، أو 1.47 بالمئة، إلى 17877.79 نقطة.