العالم اليوم - أميركا تشتري 2.5 مليون برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي

انتم الان تتابعون خبر أميركا تشتري 2.5 مليون برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 أغسطس 2024 09:28 صباحاً - قالت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة اشترت ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد أكبر عملية سحب على الإطلاق من احتياطي الطوارئ في عام 2022.

وأضافت أنه سيتم تسليم حوالي 800 ألف برميل شهريا من النفط الخام عالي الكبريت نسبيا، إلى موقع الاحتياطي في برايان ماوند بولاية تكساس من يناير إلى مارس من العام المقبل.

وقالت الوزارة إن التعاقد لشراء نفط بقيمة تزيد على 180.3 مليون دولار مُنح لشركة ماكواري كوموديتيز تريدينج.

وقالت الوزارة في 12 أغسطس إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 6 ملايين برميل بمعدل 2 مليون برميل شهريا من يناير إلى مارس. ولم ترد على الفور على استفسار حول ما إذا كان من الممكن شراء 3.5 مليون برميل المتبقية لموقع برايان ماوند للتسليم في تلك الفترة الزمنية.

وتعمل إدارة الرئيس جو بايدن على إعادة ملء الاحتياطي ببطء بعد أن باعت 180 مليون برميل من المنشأة في عام 2022 للسيطرة على أسعار البنزين بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت وزارة الطاقة إن الإدارة أعادت حتى الآن شراء أكثر من 47 مليون برميل، بمتوسط ​​سعر 76.89 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 18 دولارا عن متوسط ​​سعر 95 دولارا للبرميل الذي باعت به النفط في عام 2022.