تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان ترحب بمخرجات محادثات جنيف وتدعو أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل

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أحمد جودة - القاهرة - رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان، بمخرجات محادثات جنيف وتدعو أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل والالتزام بالوقف غير المشروط للأعمال العدائية.

واستضافت سويسرا، وفودا من الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومصر وقوات الدعم السريع في محادثات بدعوة من واشنطن تهدف إلى إنهاء الصراع في السودان على الرغم من رفض الجيش السوداني المشاركة.

وقد انزلق السودان إلى الفوضى العام الماضي عندما تحولت التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى قتال مفتوح في العاصمة الخرطوم، قبل أن تنتشر في أنحاء البلاد.

وتأتي محادثات جنيف في الوقت الذي يواجه فيه المزيد من السكان الجوع الشديد والنزوح المضني، وتتزايد أعداد القتلى من المدنيين.