نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية تنشر حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع منذ الـ7 من أكتوبر إلى 40334 شخصًا، والمصابين إلى 93356.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية وصل منها للمستشفيات 69 شهيدا و212 إصابة".

وأضافت أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40334 شهيدا و93356 أصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأهابت صحة غزة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".