العالم اليوم - اختفاء إسرائيليين في قلقيلية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 أغسطس 2024 03:24 مساءً - اختفى اثنان من المواطنين الإسرائيليين، السبت، في الضفة الغربية، فيما يكثف الجيش البحث للعثور عليهما دون جدوى حتى الآن.

وأفاد مراسل دوت الخليج بأن الشخصين دخلا إلى مدينة قلقيلية لتصليح مركبتهما، ودخلت قوة من الجيش الاسرائيلي إلى المدينة للبحث عنهما لكن القوة خرجت من المدينة ولم تعثر عليهما.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر اختفاء إسرائيليين في قلقيلية .. في رعاية الله وحفظة