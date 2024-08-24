الرئيس البولندي: لا يزال "الناتو" يناقش إسقاط الصواريخ فوق أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس البولندي أندجيه دودا اليوم السبت، بأن السلطات البولندية اقترحت على حلف "الناتو" إسقاط الصواريخ فوق أوكرانيا خلال مؤتمر باريس في فبراير الماضي، والمناقشات لا تزال جارية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لدودوا في كييف، مع فلاديمير زيلينسكي ورئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيتي.

وقال الرئيس البولندي: "في اجتماع باريس، أثارت بولندا مسألة قيام الناتو بحماية أراضي دوله بطريقة أو بأخرى من خلال إسقاط الصواريخ التي تتجه نحو دول الحلف فوق أراضي أوكرانيا".

في الوقت نفسه، وفقا له، يجب أن تكون بطاريات الدفاع الجوي والطائرات، التي كان من المفترض أن تسقط مثل هذه الصواريخ، موجودة على أراضي دول "الناتو"، ويزعم دودا أن مثل هذه التصرفات من جانب الحلف ستكون مشروعة.

وفي 8 يوليو، بعد مفاوضات مع زيلينسكي، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك إن وارسو ستناقش مع حلفاء "الناتو" إمكانية إسقاط الصواريخ التي تحلق فوق الجزء الغربي من أوكرانيا بالقرب من الحدود البولندية.

وتم تضمين النقطة المتعلقة بالحاجة إلى بدء هذه المناقشة في الاتفاقية الثنائية بشأن التعاون طويل الأمد في مجال الدفاع والأمن، والتي وقعها تاسك وزيلينسكي في وارسو في نفس اليوم.

وفي واشنطن كان رد الفعل متشككا على فكرة الجانب البولندي، وعلى وجه الخصوص، أشار منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.