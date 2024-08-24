استشهاد رضيعة ووالدتها في غزة
اُستشهدت رضيعة فلسطينية تبلغ من العمر 8 أشهر ووالدتها، وأصيب آخرون بجراح، مساء السبت، جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة بأن "الطواقم الطبية استقبلت شهيدتين طفلة ووالدتها، استشهدتا جراء قصف إسرائيلي في مخيم البريج".
وقد ارتكب الاحتلال، اليوم، 5 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط 69 شهيدا و212 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقد ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفا و334 شهيدا و93 ألفا و356 جريحا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استشهاد رضيعة ووالدتها في غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.