استشهاد رضيعة ووالدتها في غزة

استشهاد رضيعة ووالدتها في غزةاُستشهدت رضيعة فلسطينية تبلغ من العمر 8 أشهر ووالدتها، وأصيب آخرون بجراح، مساء السبت، جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة بأن "الطواقم الطبية استقبلت شهيدتين طفلة ووالدتها، استشهدتا جراء قصف إسرائيلي في مخيم البريج".

وقد ارتكب الاحتلال، اليوم، 5 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط 69 شهيدا و212 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفا و334 شهيدا و93 ألفا و356 جريحا.