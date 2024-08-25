العالم اليوم - اعتقال المشتبه به بعد الهجوم على كنيس يهودي في فرنسا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الرجل الذي يشتبه في أنه منفذ الهجوم على كنيس يهودي في جنوب فرنسا، السبت، اعتقل مساء اليوم ذاته.

وكتب دارمانان على منصة "إكس"، أن اعتقال المشتبه به تم بأيدي شرطيين من وحدة النخبة "تدخلوا بمهنية عالية رغم إطلاقه النار". وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة "فرانس برس"، إن عملية الاعتقال تمت في مدينة نيم، على بعد حوالى 40 كلم شمال منطقة لا غراند موت.

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