عاجل - موقع واللا الإسرائيلي: تل أبيب أبلغت أمريكا مسبقا بهجومها على لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - قال موقع واللا الإسرائيلي، إن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بهجومها على لبنان.

صفارات الإنذار تدوي الآن في مستوطنات الجليل الأعلى

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم، دوي صفارات الإنذار الآن في مستوطنات الجليل الأعلى

حرب إسرائيل وحزب الله.. حكومة الاحتلال تعقد اجتماعا طارئا في السابعة من صباح اليوم

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، دعوة المجلس الأمني الوزاري المصغر لعقد اجتماع طارئ في السابعة من صباح اليوم.

إسرائيل تلغي الرحلات من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إلغاء الرحلات من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

إسرائيل تطلب من سكان الشمال الاحتماء في الملاجئ

وطلب جيش الاحتلال من سكان مناطق عدة شمالي البلاد، الاحتماء في الملاجئ، وذلك في الساعات الأولى من صباح الأحد، وتشمل هذه التعليمات سكان الجولان المحتل ونهاريا وخط المواجهة في الشمال.

وتتزامن هذه التطورات مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه يشن موجة من الهجمات الاستباقية على جنوب لبنان، بعد أن علم أن حزب الله يستعد لإطلاق صواريخ وقذائف على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيل هغاري صباح الأحد، إن "سلاح الجو بدأ موجة من الهجمات في لبنان. هجوم استباقي".

هجمات إسرائيلية عنيفة في لبنان بعد رصد تحركات لحزب الله

وأعلن جيش الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح الأحد، أنه يشن موجة من الهجمات الاستباقية على جنوب لبنان، بعد أن علم أن حزب الله يستعد لإطلاق صواريخ وقذائف على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هغاري إن "سلاح الجو بدأ موجة من الهجمات في لبنان. هجوم استباقي".

وأضاف: "قبل فترة قصيرة، اكتشفنا استعدادات حزب الله لإطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل. بعد ذلك نهاجم بشكل استباقي لإزالة التهديد لمواطني إسرائيل".

وتابع هغاري: "تهاجم طائرات سلاح الجو الآن أهدافا إرهابية في لبنان، نكتشف منها أن حزب الله يستعد لإطلاق تهديدات على أراضينا".

وأوضح المتحدث: "في المستقبل القريب سيطلق حزب الله صواريخ، وربما صواريخ ومسيّرات، باتجاه أراضي إسرائيل. بناء على ذلك سيتم توزيع تعليمات إنقاذ الحياة لقيادة الجبهة الداخلية في المناطق المختلفة".

ووجه هغاري تحذيرا لـ "المواطنين اللبنانيين جنوبي لبنان. ندرك أن حزب الله يستعد الآن لإطلاق النار على نطاق واسع في الأراضي الإسرائيلية بالقرب من منازلكم. أنتم في خطر. نحن نهاجم ونزيل تهديدات حزب الله. كل من يقترب من المناطق التي ينشط فيها حزب الله ملزم بالابتعاد عنها فورا من أجل حماية نفسه وعائلته".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الضربة الاستباقية تمت الموافقة عليها خلال الليلة الماضية.

وأوضحت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت موجودان الآن في كرياه، التي تضم المركز الحكومي وسط تل أبيب.

وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد الهجمات على جنوب لبنان حتى الآن بنحو 40 هجوما.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن غارات إسرائيلية عنيفة استهدف بلدات عدة جنوبي البلاد.

ومن بين البلدات المستهدفة طير حرفا وشمع وتلة أرمز ودير سريان ومرتفعات الإقليم وبيت ياحون وزبقين وياطر وحداثا.