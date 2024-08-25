نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إسرائيل ترد على هجوم حزب الله بـ غارتين جويتين في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت طائرات الاحتلال، غارتان على بلدتي بني حيان وطلوسة جنوبي لبنان، حسب وسائل إعلام لبنانية.

إسرائيل تعلن التنسيق مع الجيش الأمريكي لوقف تهديدات حزب الله

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن إسرائيل تنسيق مع الجيش الأمريكي الذي وصل قائد جيوشه إلى الأردن أمس، مضيفًا أن الهجوم في لبنان لإزالة التهديدات على إسرائيل ووزير الدفاع يقود العمليات.

ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال، المواطنين للاستجابة للتعليمات الأمنية في ظل تهديدات حزب الله، وأنهم يعملون كل ما هو واجب لإزالة أي تهديد من حزب الله.

إصابة إسرائيليين في مناطق نهريا وعكا شمال إسرائيل

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه أصيب إسرائيليين في مناطق نهريا وعكا شمال إسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ بعد هجوم حزب الله

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 48 ساعة، بعد إطلاق حزب الله وابل من الصواريخ على كافة أنحاء إسرائيل.

حزب الله يطلق رشقة صاروخية جديد على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي

وأطلق حزب الله، رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وصفارات الإنذار تدوي في كافة أرجاء إسرائيل.

جيش الاحتلال: حزب الله أطلق 150 صاروخا نحو إسرائيل

كما أعلن جيش الاحتلال، رصد نحو 150 عملية إطلاق صواريخ من #لبنان نحو إسرائيل خلال الساعة الأخيرة.

حزب الله يوجه رسائل شديدة اللهجة وقاسية لـ إسرائيل

في ذات السياق، أعلن حزب الله، جاهزية المقاومة في لبنان على أعلى مستوى، وستقف بقوة وبالمرصاد لأي تجاوز أو اعتداء صهيوني.

وقال حزب الله، في بيان له، صباح اليوم، إن العملية العسكرية ستأخذ وقتا وبعد ذلك سيتم إصدار بيانا تفصيليا بشأن مجرياتها وأهدافها، معلنًا استهداف مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ.

وأضاف حزب الله، أن الهجوم الجوي الكبير جاء في إطار الرد على استشهاد القائد فؤاد شكر ونجح في التوغل بالعمق الصهيوني، مشيرًا إلى أن الهجوم الجوي كان باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا.

حزب الله يطلق عدة صواريخ على جبل ميرون في إسرائيل

و أطلق حزب الله، عدة صواريخ على جبل ميرون بمنطقة الجليل الأعلى في إسرائيل، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة عكا الساحلية شمالي إسرائيل

وانقطع التيار الكهربائي عن مدينة عكا الساحلية شمالي إسرائيل، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، وذلك بعد هجوم حزب الله المفاجئ وإطلاق عشرات الصواريخ.

طوارئ في تل أبيب بعد هجوم حزب الله

كما أعلنت حكومة الاحتلال، حالة الطوارئ في تل أبيل وشمال البلاد والجليل الأعلى وعكا ومحيطها، بعد ضربات حزب الله والهجوم الصاروخي المفاجئ، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

إسرائيل تستعد للرد.. طائرات الاحتلال تحلق في سماء لبنان

وحلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم، بكثافة في سماء مناطق الجنوب اللبناني، حسب وسائل إعلام لبنانية.

حكومة الاحتلال تلغي جلسة اليوم بسبب الأوضاع الأمنية

طكا ألغت حكومة الاحتلال، جلسة الحكومة التي كانت مقررة اليوم بسبب الأوضاع الأمنية، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

صفارات الإنذار تدوي الآن في مستوطنات الجولان الجنوبي

وأطلقت صفارات الإنذار الآن في مستوطنات الجولان الجنوبي، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

حزب الله يدك إسرائيل ويطلق 70 صاروخا..

كما أطلق حزب الله، صباح اليوم، أكثر من 70 صاروخا أطلق من لبنان باتجاه الجليل الغربي، حسب وسائل إعلام تابعة لحزب الله.

صفارات الإنذار الإسرائيلية تدوي مجددا في عكا ومحيطها

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي مجددا في عكا ومحيطها.

حزب الله يعلن الحرب على إسرائيل ويضرب الجليل الغربي

كما أكدت وسائل إعلام تابعة لحزب الله، أن رشقات صاروخية متتالية نحو الجليل الغربي.

جيش الاحتلال: تصرفات حزب الله قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي أوسع نطاقا

من جهته؛ أكد جيش الاحتلال، أن تصرفات حزب الله قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي أوسع نطاقا.

موقع واللا الإسرائيلي: تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بهجومها على لبنان

وقال موقع واللا الإسرائيلي، إن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بهجومها على لبنان.

صفارات الإنذار تدوي الآن في مستوطنات الجليل الأعلى

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم، دوي صفارات الإنذار الآن في مستوطنات الجليل الأعلى

حرب إسرائيل وحزب الله.. حكومة الاحتلال تعقد اجتماعا طارئا في السابعة من صباح اليوم

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، دعوة المجلس الأمني الوزاري المصغر لعقد اجتماع طارئ في السابعة من صباح اليوم.

إسرائيل تلغي الرحلات من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إلغاء الرحلات من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

إسرائيل تطلب من سكان الشمال الاحتماء في الملاجئ

وطلب جيش الاحتلال من سكان مناطق عدة شمالي البلاد، الاحتماء في الملاجئ، وذلك في الساعات الأولى من صباح الأحد، وتشمل هذه التعليمات سكان الجولان المحتل ونهاريا وخط المواجهة في الشمال.

وتتزامن هذه التطورات مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه يشن موجة من الهجمات الاستباقية على جنوب لبنان، بعد أن علم أن حزب الله يستعد لإطلاق صواريخ وقذائف على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيل هغاري صباح الأحد، إن "سلاح الجو بدأ موجة من الهجمات في لبنان. هجوم استباقي".

هجمات إسرائيلية عنيفة في لبنان بعد رصد تحركات لحزب الله

وأعلن جيش الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح الأحد، أنه يشن موجة من الهجمات الاستباقية على جنوب لبنان، بعد أن علم أن حزب الله يستعد لإطلاق صواريخ وقذائف على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هغاري إن "سلاح الجو بدأ موجة من الهجمات في لبنان. هجوم استباقي".

وأضاف: "قبل فترة قصيرة، اكتشفنا استعدادات حزب الله لإطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل. بعد ذلك نهاجم بشكل استباقي لإزالة التهديد لمواطني إسرائيل".

وتابع هغاري: "تهاجم طائرات سلاح الجو الآن أهدافا إرهابية في لبنان، نكتشف منها أن حزب الله يستعد لإطلاق تهديدات على أراضينا".

وأوضح المتحدث: "في المستقبل القريب سيطلق حزب الله صواريخ، وربما صواريخ ومسيّرات، باتجاه أراضي إسرائيل. بناء على ذلك سيتم توزيع تعليمات إنقاذ الحياة لقيادة الجبهة الداخلية في المناطق المختلفة".

ووجه هغاري تحذيرا لـ "المواطنين اللبنانيين جنوبي لبنان. ندرك أن حزب الله يستعد الآن لإطلاق النار على نطاق واسع في الأراضي الإسرائيلية بالقرب من منازلكم. أنتم في خطر. نحن نهاجم ونزيل تهديدات حزب الله. كل من يقترب من المناطق التي ينشط فيها حزب الله ملزم بالابتعاد عنها فورا من أجل حماية نفسه وعائلته".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الضربة الاستباقية تمت الموافقة عليها خلال الليلة الماضية.

وأوضحت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت موجودان الآن في كرياه، التي تضم المركز الحكومي وسط تل أبيب.

وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد الهجمات على جنوب لبنان حتى الآن بنحو 40 هجوما.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن غارات إسرائيلية عنيفة استهدف بلدات عدة جنوبي البلاد.

ومن بين البلدات المستهدفة طير حرفا وشمع وتلة أرمز ودير سريان ومرتفعات الإقليم وبيت ياحون وزبقين وياطر وحداثا.