العالم اليوم - بيان لحزب الله يعلن بدء "هجوم كبير" في عمق إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 05:22 صباحاً - أعلن حزب الله صباح الأحد، بدء هجوم جوي بعدد كبير من المسيّرات نحو عمق إسرائيل، في أعقاب إعلان الأخيرة شن هجوم استباقي كبير في لبنان.

وقال بيان لحزب الله إنه هاجم "هدفا عسكريا إسرائيليا نوعيا سيعلن عنه لاحقا".

وأضاف البيان: "هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها".

وأوضح أن هذه الهجمات تأتي ردا على اغتيال القيادي العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر، الذي قتل بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الماضي.

وكانت وسائل إعلام تابعة لحزب الله أعلنت أنه أطلق أكثر من 100 صاروخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي، ردا على الهجوم الإسرائيلي المباغت في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل، لكن القناة 12 الإسرائيلية أكدت اختراق عدد من المسيّرات القادمة من لبنان أنظمة الدفاع الإسرائيلية.

وقال إن صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة من شمال إسرائيل، للتحذير من هجمات وشيكة أو تسلل مسيّرات تابعة لحزب الله.

كما طلب الجيش من سكان مناطق عدة الاحتماء في الملاجئ، تحسبا لهجوم مضاد من حزب الله.

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل "تستعد لرد فوري من حزب الله"، بعد الهجوم المباغت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات استباقية في لبنان، بعد رصده استعدادات لحزب الله لشن "هجمات واسعة النطاق" ضد إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم الجيش: "نشن هجمات في لبنان لإزالة تهديدات لحزب الله بعد رصد استعداده لإطلاق قذائف وصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية".

وتوجه الجيش الإسرائيلي في رسالته إلى سكان جنوب لبنان، حاضا "جميع الأشخاص الموجودين بالقرب من المناطق التي ينشط فيها حزب الله على المغادرة فورا لحماية أنفسهم وعائلاتهم".