إعلام إسرائيلي: تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقا بالهجوم على لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 06:31 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الأحد، بأن تل أبيب تتحرك منفردة ضد حزب الله اللبناني، لكن بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.

يأتي ذلك، عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه أهدافًا لحزب الله في لبنان بعد رصد قيام الحزب بالاستعداد لإطلاق قذائف وصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.

وحذّر في بيان من أن تصرفات حزب الله قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي أوسع نطاقًا، ولم يصدر أي تعليق بعد من حزب الله على تلك الهجمات.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم اعتراض هدفين جويين اخترقا الأجواء الإسرائيلية من لبنان في منطقة الجليل الغربي ونهريا.

وأضافت القناة أن عدة صواريخ أُطلقت من لبنان سقطت في منطقة جبل ميرون بالجليل الأعلى.