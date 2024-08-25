العالم اليوم - استئناف الرحلات من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 07:21 صباحاً - أعلنت سلطات الطيران المدني في إسرائيل استئناف حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بتل أبيب، بعد تأخيرها صباح الأحد في ظل إعلان الجيش شنّ ضربات واسعة تستهدف حزب الله في جنوب لبنان.

وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، روي شتاينمتز استئناف العمل في مطار بن غوريون "اعتبارا من الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش بما يشمل الإقلاع والهبوط".

وأشار إلى أن "الطائرات التي تمّ تحويلها الى مطارات أخرى، ستعاود الإقلاع باتجاه بن غوريون".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هاغاري صباح الأحد، إن "الجيش يواصل إحباط الهجمات التي يخطط لها حزب الله على البلاد".

وأضاف هاغاري في مؤتمر صحفي: "نحن نزيل التهديدات للجبهة الداخلية الإسرائيلية. تهاجم عشرات الطائرات الآن أهدافا في مناطق مختلفة من جنوب لبنان".

وتابع: "يطلق حزب الله الصواريخ والطائرات من دون طيار على إسرائيل. تعمل أنظمة الدفاع الجوي لدينا والسفن البحرية وطائرات القوات الجوية على حماية سماء البلاد وتحديد التهديدات واعتراضها".

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن غارات إسرائيلية عنيفة استهدف بلدات عدة جنوبي البلاد.

ومن بين البلدات المستهدفة طير حرفا وشمع وتلة أرمز ودير سريان ومرتفعات الإقليم وبيت ياحون وزبقين وياطر وحداثا.