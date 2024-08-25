العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن حال الطوارئ لمدة 48 ساعة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 07:21 صباحاً - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في عموم إسرائيل اعتبارا من السادسة صباح الأحد، بعد إعلان الجيش شنّ هجوم ضربات في لبنان لمنع "هجوم كبير" من حزب الله.

وأشار مكتب غالانت في بيان الى أن إعلان حال الطوارئ يتيح للجيش "إصدار تعليمات إلى مواطني إسرائيل، بما يشمل الحد من التجمعات وإغلاق المواقع حيث يكون ذلك ذا صلة".

وأضاف الوزير "أنا مقتنع بوجود احتمال كبير لشن هجوم على السكان المدنيين في مناطق من البلاد".

وأكد غالانت: "أعلن بموجب هذا وضعا خاصا على الجبهة الداخلية في مناطق أخرى من البلاد. الوضع ساري لمدة 48 ساعة تبدأ من الساعة 6:00 صباحا".

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الدفاع إن غالانت أطلع نظيره الأميركي لويد أوستن على الوضع.

ونقل البيان عن الوزير الإسرائيلي قوله "نفذنا ضربات دقيقة في لبنان من أجل إحباط تهديد وشيك ضد مواطني إسرائيل".

وتابع البيان: "نحن نتابع عن كثب التطورات في بيروت، ونحن عازمون على استخدام كل الوسائل المتاحة لنا من أجل الدفاع عن مواطنينا".

وذكر البيان أيضا أن المسؤولين "ناقشا أهمية تجنّب التصعيد الإقليمي".