إسرائيل تعلن استئناف الرحلات في مطار بن جوريون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - أعلنت سلطات الطيران المدني في دولة الاحتلال الإسرائيلية استئناف حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون بتل أبيب، بعد تأخيرها صباح الأحد، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني روي شتاينمتز، استئناف العمل في مطار بن جوريون "اعتبارًا من الساعة السابعة (04.00 ت غ)، بما يشمل الإقلاع والهبوط"، مشيرًا إلى أن "الطائرات التي تمّ تحويلها لمطارات أخرى، ستعاود الإقلاع باتجاه بن جوريون".

وأعلنت الخطوط الجوية الإسرائيلية "العال" استئناف رحلاتها "بعد إجراء تعديلات".

وأضافت: "نحن نعمل على تحقيق الاستقرار في مواقيت الرحلات في أسرع وقت ممكن، ونوصي كل المسافرين بالتحقق من ساعة الإقلاع المحدّثة".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان، بغية إجهاض استعدادات حزب الله اللبناني لشن هجمات واسعة على إسرائيل.

وذكر جيش الاحتلال أن طائراته الحربية، بناءً على توجيهات من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات العسكرية، هاجمت أهدافًا لحزب الله، كانت تشكل تهديدًا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

من جانبه، قرر رئيس بلدية حيفا، صباح اليوم، فتح الملاجئ العامة في جميع أنحاء المدينة، على خلفية تقييم أمني، إثر الأحداث التي وقعت صباح اليوم على الحدود مع لبنان.

وكان وزير دفاع الاحتلال، يوآف جالانت، أعلن عن "وضع خاص في الجبهة الداخلية لمدة 48 ساعة".

وسيسمح إعلان حالة الطوارئ لجيش الاحتلال بوضع تعليمات خاصة للسكان والحد من التجمعات وإغلاق المواقع في الأماكن ذات الصلة.