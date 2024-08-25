إعلام إسرائيلي: وفد بالقاهرة اليوم للمشاركة في محادثات غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مسؤولين دبلوماسيين، إن دافيد برنياع، رئيس جهاز المخابرات، سيرأس وفدًا إسرائيليًا في محادثات وقف إطلاق النار بغزة تجري في القاهرة، اليوم الأحد، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلن البيت الأبيض، مطلع الأسبوع، أن محادثات القاهرة التي تهدف إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة "بنّاءة"، وتم إحراز بعض التقدم، داعيًا جميع الأطراف للعمل نحو تنفيذ الاتفاق المقترح.

ولم تتوقف اتصالات مصر مع مختلف الأطراف - خاصة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس - للحفاظ على مسار المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ أكثر 10 أشهر، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برًا وبحرًا وجوًا، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلًا عمّا سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان، بغية إجهاض استعدادات حزب الله اللبناني لشن هجمات واسعة على إسرائيل.

وذكر جيش الاحتلال أن طائراته الحربية، بناءً على توجيهات من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات العسكرية، هاجمت أهدافًا لحزب الله، كانت تشكل تهديدًا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

من جانبه، قرر رئيس بلدية حيفا، صباح اليوم، فتح الملاجئ العامة في جميع أنحاء المدينة، على خلفية تقييم أمني، إثر الأحداث التي وقعت صباح اليوم على الحدود مع لبنان.

وكان وزير دفاع الاحتلال، يوآف جالانت، أعلن عن "وضع خاص في الجبهة الداخلية لمدة 48 ساعة".

وسيسمح إعلان حالة الطوارئ لجيش الاحتلال بوضع تعليمات خاصة للسكان والحد من التجمعات وإغلاق المواقع في الأماكن ذات الصلة.