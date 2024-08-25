العالم اليوم - جدعون ساعر ينتقد الرد الإسرائيلي: أعطى حزب الله هذه الفرصة

انتم الان تتابعون خبر جدعون ساعر ينتقد الرد الإسرائيلي: أعطى حزب الله هذه الفرصة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - انتقد رئيس حزب "الأمل الجديد"، جدعون ساعر، الحكومة الإسرائيلية بسبب تعاملها مع التهديد الذي يشكله حزب الله، متهماً إياها "بعدم بذل ما يكفي من الجهود لتقليص قدرات الجماعة الإرهابية".

وفي منشور على منصة "إكس"، قال ساعر: "في مواجهة قرار حزب الله بإطلاق آلاف الصواريخ والقذائف اختارت الحكومة مرة أخرى البديل الاستراتيجي الأقل صحة".

وأضاف: "إن اختيار إحباط الهجوم فقط بعد عشرة أشهر ونصف من هجمات حزب الله على إسرائيل هو استمرار لسياسة الاحتواء. هذا القرار له معنى واحد فقط وهو أن أعداءنا هم من يحددون توقيت ومستوى التصعيد".

وتابع: "هذه الفرصة كان ينبغي أن تؤدي إلى اتخاذ قرار بشن هجوم استباقي شامل لتغيير الواقع في الشمال، من يهرب من الحرب ستلاحقه الحرب".

وصف حزب الله، الأحد، إعلان إسرائيل شن هجوم استباقي ضد منصاته في لبنان وإحباط هجومه بالادعاءات الفارغة.

وأضاف: "تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وأنجزت".

وأردف: "إن ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ‏ادعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله ‏حسن نصر الله لاحقا هذا اليوم".

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأحد، شن عملية استباقية على حزب الله مؤكدا في بيان أن: "نحو 100 طائرة حربية هاجمت ودمرت آلاف المنصات التابعة لحزب الله التي كانت على أهبة إطلاق صواريخ نحو شمالي إسرائيل ووسطها".