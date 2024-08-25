نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير التشيك بالقاهرة: الهوية والتراث الثقافي والموسيقى تشكل فكر وتاريخ المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت سفارة التشيك بالقاهرة والمراكز التشيكية، بالتعاون مع المتحف الوطني للتشيك، معرضًا جديدًا بعنوان “الملحنين التشيكيين المشهورين” وذلك في إطار الاحتفال بعام الموسيقى التشيكية.

وحضر افتتاح المعرض سفير التشيك بالقاهرة إيفان يوكل وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر ومساعد وزير الثقافة محمد عبد الدايم وقائد أوركسترا مكتبة الإسكندرية المايسترو ناير ناجي والعديد من الفنانين والمثقفين الشخصيات العامة والدبلوماسيين الأجانب في مصر.

وخلال كلمته، أكد سفير التشيك في القاهرة إيفان يوكل أن الهوية والتراث الثقافي والموسيقى والفنون تشكل فكر وتاريخ المجتمع، مؤكدا أن الفنانون يتأثرون وياثرون في المجتمعات المحيطة بهم.

وتابع أن صدى خطى عمالقة الموسيقى الكلاسيكية التشيكية يتردد عبر الزمن في قاعات الحفلات الموسيقية في براغ والقاهرة على حد سواء، مؤكدا أنه من ألحان أنتونين دفورجاك الساحرة إلى سيمفونيات بيدريش سميتانا الوطنية، يمكن للمرء استكشاف الأبعاد الأوروبية الوسطى والعالمية للتراث الثقافي التشيكي.

وقالت منسقة المعرض تيريزا سفاشكوفا إن المعرض متاح للجمهور حتى 25 أكتوبر المقبل، كما يشمل برنامج عام الموسيقى التشيكية في مصر، خلال شهري سبتمبر أكتوبر، ورشة عمل لكتابة الأغاني بقيادة ماركيتا هلافاكوفا، وندوة موسيقية بقيادة إيبوك الرباعية “كونسرفتوار القاهرة”، وحفل توماس وإيفا جامنيك “نادي الجاز بالقاهرة”، وحفل افتتاح موسم مكتبة الإسكندرية بمشاركة عازف التشيلو توماس جامنيك، كما يشمل حفل أوندو ريدو “مهرجان القاهرة للجاز”.

ويقع المعرض على جدار السفارة في شارع الدقي وهو متاح للجمهور، مثل المعارض الخاصة بمسار علم المصريات التشيكي، أو فرانز كافكا أو 100 عام على إنشاء الإذاعة التشيكية.

ويضم المعرض باقة من الأعمال التي تعكس التفاعل المتناغم بين الملحنين التشيكيين والنسيج الثقافي النابض بالحياة في مصر، ومن خلال الاقتباسات المنسقة بدقة والرسوم التوضيحية البارعة، يسلط المعرض الضوء على حياة وتراث الملحنين التشيكيين الأكثر شهرة الذين عبرت مؤلفاتهم الحدود.

وضم الاحتفال عزفا فنيا لعدد من المقطوعات التسويقية بالآلات الوترية التي لاقت إعجاب الجمهور، برباعية من الموسيقيين من معهد الموسيقى “الكونسرفتوار” بالقاهرة، مع عزف مقطوعة أنتونين دفورجاك الوترية الربع رقم 12 والمعروفة أيضًا باسم “الأمريكي”.

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