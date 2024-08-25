العالم اليوم - الصين تصدر مبادئ توجيهية للتحول الرقمي الأخضر المنسق

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 12:28 مساءً - أصدر مكتب اللجنة المركزية الصينية لشؤون الفضاء السيبراني، وتسع إدارات مركزية أخرى، مبادئ توجيهية جديدة للتحول المنسق نحو التنمية الرقمية والنمو الأخضر.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن المبادئ التوجيهية، التي نُشرت أمس السبت، تركز على مجالين رئيسيين هما تعزيز التنمية الخضراء منخفضة الكربون للصناعات الرقمية، وتسريع التحول الأخضر لمختلف القطاعات من خلال التكنولوجيا الرقمية.

وتهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى تسريع التحول المنسق نحو التنمية الرقمية والنمو الأخضر، ودفع تكامل التقنيات الناشئة مع الصناعات الخضراء منخفضة الكربون، وتعزيز الصناعات التقليدية باستخدام التقنيات الرقمية والخضراء.

وتحدد المبادئ التوجيهية إلى جانب عرضها للمبادئ الأساسية، أدوار السلطات والجمعيات الصناعية والجامعات ومعاهد البحوث والشركات في قيادة هذا التحول.

كما تتيح المبادئ التوجيهية إطارا مكونا من ثلاثة أجزاء يغطي القدرة الأساسية والأنظمة التكنولوجية والأنظمة الصناعية للتكامل الرقمي الأخضر.

وتشجَّع المناطق على التركيز على التنمية عالية الجودة، وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية، والاستفادة من الموارد المحلية وإنشاء صناعات متخصصة ومزايا وظيفية لتسريع التنمية الرقمية والخضراء المنسقة.