العالم اليوم - 29 إصابة على الأقل في هجمات روسية على أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 12:28 مساءً - قال الجيش الأوكراني والسلطات المحلية، الأحد، إن روسيا أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل مستهدفة شمال وشرق أوكرانيا، الأمر الذي تسبب في إصابة 29 شخصا على الأقل بجراح.

وقال سلاح الجو الأوكراني عبر تطبيق تيليغرام إن الهجمات استهدفت مناطق على الخطوط الأمامية في تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ودونيتسك.

وتوجه روسيا ضربات للمناطق الحدودية الأوكرانية، وتقول كييف إن توغلها المباغت في وقت سابق من هذا الشهر في منطقة كورسك الروسية يستهدف إعاقة قدرة موسكو على شن مثل هذه الهجمات.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن "أغلب الصواريخ لم تصل إلى أهدافها"، مضيفا أن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا من طراز اسكندر-إم وصاروخ كروز من طراز اسكندر-كيه وستة صواريخ جوية موجهة.

ولم يحدد سلاح الجو عدد الصواريخ التي تم تدميرها.

وقالت السلطات المحلية على تيليغرام إن هجوما صاروخيا على منطقة سومي في الشمال أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين على الأقل بينهم ثلاثة أطفال.

وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا إن 13 شخصا على الأقل أصيبوا في الهجمات الروسية، بينهم طفل عمره أربعة أعوام.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية مدينة خاركيف إن خط أنابيب لنقل الغاز في المدينة تضرر، كما أسفرت الهجمات عن تدمير منزلين على الأقل وتضرر 10 منازل أخرى.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت تسع طائرات مسيرة، وإن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت منها ثماني طائرات فوق منطقة ميكولايف.

من جانبها، أعلنت وكالة "رويترز"، الأحد، إصابة اثنين من أعضاء فريقها الصحافي وفقدان ثالث إثر ضربة استهدفت فندقا خلال الليل في مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا.

وقالت "رويترز" إن "أحد زملائنا مفقود بينما نُقل اثنان آخران إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مضيفة بأن طاقمها المكوّن من ستة أشخاص كان في الفندق وبأنها "تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشكل عاجل".