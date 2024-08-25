حزب الله يشن هجوم واسع على إسرائيل
أعلن حزب الله اليوم شن هجوم واسع بعدد كبير من المسيرات وأكثر من "320 صاروخ" كاتيوشا على مواقع وثكنات في شمال إسرائيل.
وأوضح الحزب "الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلاً لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان.
وقال إنه "بالتزامن" مع ذلك، استهدف مقاتلوه "عددا من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ" معلنا أن "العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على العديد من المناطق في جنوب لبنان، بعضها بعيد نسبيا عن الحدود، من دون الإبلاغ عن سقوط قتلى.
من جانبها قالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن من المتوقع استئناف العمليات في مطار بن جوريون اليوم بعد تعليق العمليات جراء هجوم نفذته جماعة حزب الله على إسرائيل.
وأضافت الهيئة أن الطائرات التي تم تحويلها إلى مطارات بديلة منها مطار رامون ستقلع وتعود إلى مطار بن جوريون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حزب الله يشن هجوم واسع على إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.