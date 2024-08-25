العالم اليوم - بنك برقان يحصل على موافقة للاستحواذ على "الخليج المتحد"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 02:26 مساءً - أعلن بنك برقان الكويتي، الأحد، أنه حصل على خطاب "عدم الممانعة" من مصرف البحرين المركزي للاستحواذ على 100 بالمئة من بنك الخليج المتحد، ومقره البحرين.

وقال بنك برقان في إفصاح على موقع بورصة الكويت إن عملية الاستحواذ مشروطة باستكمال الدراسات الضرورية واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية في البلدين.

يذكر أن بنك برقان، ومقره الكويت، تأسس في عام 1977، ويتبعه عدة مصارف تشمل بنك برقان تركيا، وبنك الخليج الجزائر (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس). كما يتواجد بنك برقان في الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتبه التمثيلي، برقان للخدمات المالية المحدودة.

ومن الجدير بالذكر أن بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بحصة أغلبية لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).