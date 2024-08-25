إعلان حالة الطوارئ في تل أبيب بعد استهداف قاعدة عسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 07:28 مساءً - قالت الدكتورة إيمان شويخ، الباحثة السياسية، إن السلطات الإسرائيلية أعلنت حالة الطوارئ في مدينة تل أبيب بعد استهداف قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي من قبل حزب الله، حيث تم استهداف قاعدة "جليلوت" البعيدة 110 كم عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية في ساعات الفجر.

وأكدت شويخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة الحياة، أن هذا الاستهداف يأتي في سياق التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان منسقًا بشكل غير مباشر بين الطرفين، حيث يدير الرعاة الرسميين هذه الحرب، وهم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأوضحت أن التصريحات المتضاربة التي أتت بعد هذه الضربات تعكس التوترات المستمرة في المنطقة، مشيرة إلى أن حزب الله يعمل على التأني والتريث قبل تحديد هدف يمكن من خلاله أن يثأر لمقتل فؤاد شكر.

وفيما يتعلق بالرد الإسرائيلي، أضافت أن إسرائيل اعتبرت أن رد حزب الله كان شبه منسقًا، حيث عادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل استهداف الضاحية الجنوبية، أي قبل موعد اغتيال فؤاد شكر وإسماعيل هنية.