نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي: لن نتنازل عن أراضينا لإنهاء النزاع مع روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فلاديمير زيلينسكي، خلال محادثة مع صحفيين هنود، أنه لن ينهي النزاع على خط المواجهة الحالي، ويتنازل عن الأراضي لإنهائه.

وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق مبادرة لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا، أكد فيها أن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور، وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من الأراضي الروسية الجديدة.

وأضاف أنه يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف "الناتو"، وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلا عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخال من الأسلحة النووية.

ولاحقا، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه بعد بدء الهجمات على مقاطعة كورسك أكد الرئيس بوتين أنه لن يكون هناك مفاوضات مع كييف