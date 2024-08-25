كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن مناورة إنزال برمائي واسعة النطاق هذا الأسبوع

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت البحرية ومشاة البحرية في كوريا الجنوبية أن قوات سيئول وواشنطن ستبدآن مناورات إنزال برمائي واسعة النطاق في مدينة بوهانغ الجنوبية الشرقية والساحل الشرقي هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون عسكريون إن قوات إنزال على مستوى الفرقة بالإضافة إلى نحو 40 سفينة، بما في ذلك سفينتان هجوميتان برمائيتان وهما "دوكدو" ومارادو"، وكذلك يو يو اس اس بوكسر، ستشارك في مناورات سانغ يونغ (التنين المزدوج) لهذا العام، التي ستنعقد من الاثنين حتى السابع من سبتمبر.

وقالت البحرية ومشاة البحرية في بيان مشترك إن التدريبات ستضم أيضا نحو 40 طائرة، مثل طائرات الشبح "إف-35 بي"، ونحو 40 مركبة هجومية برمائية.

وأضافتا أنه بدءا من هذا العام، ستنظم مشاة البحرية من البلدين مجموعة أركان مشتركة ستقود بشكل مشترك مناورات الإنزال على متن السفينة الهجومية البرمائية الكورية "مارادو".

وستشارك قيادة عسكرية مشتركة للإشراف على عمليات الطائرات المسيرة، تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، في مناورات سانغ يونغ لأول مرة وستقوم بعمليات مراقبة عن طريق الطائرات المسيرة.

كما ستنضم إلى المناورات قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية للعام الثاني على التوالي.

ووفقا لخطة التدريب، من المقرر أن يطلق الحلفاء مرحلة "العمل الحاسم" من التدريبات في أوائل الشهر المقبل، وهي ستجمع القوات المشاركة وسفن الإنزال والمقاتلات والمروحيات لإظهار قدراتهما "الساحقة" في مناورات الإنزال.

واستأنفت سيئول وواشنطن مناورات سانغ يونغ لأول مرة منذ 5 سنوات في مارس 2023 بعد توقف امتد منذ عام 2018 وسط جهود إدارة مون جيه إن السابقة لدفع العلاقات بين الكوريتين