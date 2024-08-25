العالم اليوم - ليفربول يحقق ثاني انتصار وتشلسي يكتسح وولفرهامبتون

انتم الان تتابعون خبر ليفربول يحقق ثاني انتصار وتشلسي يكتسح وولفرهامبتون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 09:28 مساءً - واصل ليفربول انطلاقته المميزة بالدوري الإنجليزي وحقق فوزه الثاني، الأحد، على ضيفه برينتفورد بهدفين دون رد، فيما اكتسح تشلسي وولفرهامبتون بسداسية مقابل هدفين.

وفاز "الريدز" بهدفين أحرزهما الكولومبي لويس دياز (13) والمصري محمد صلاح (70).

وحقق ليفربول 6 نقاط من مباراتين، محتلا المركز الرابع بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وبرايتون وأرسنال، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 3 نقاط في المركز العاشر.

من جانبه، سحق تشيلسي وولفرهامبتون (6-2) الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وأحرز أهداف "البلوز" كل من نيكولاس جاكسون، كول بالمر، نوني مادويكي (هاتريك) وجواو فيليكس في الدقائق (2، 45، 49، 58، 63 و80).

وسجل هدفي وولفرهامبتون ماتيوس كونيا وجورجين سترلاند لارسن (27 و45+6).

ووصل تشلسي للمركز الثامن برصيد 3 نقاط، بينما قبع وولفرهامبتون في المرتبة 19 دون نقاط من هزيمتين.