نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع المدني الفلسطيني بغزة ينشر تحديثا للوضع الميداني للقطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل، تحديثات الوضع الميداني الحالي للقطاع حتى الساعة 09:00 مساء اليوم 324 للحرب على غزة.

وأشار بصل إلى أنه في محافظة الشمال، تم تسجيل إصابة واحدة نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة الكحلوت في شارع السكة شرق مخيم جباليا.



أما في محافظة غزة، فأشار المتحدث باسم الدفاع المدني إلى ما يلي:

سقوط 3 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على شقة سكنية تعود لعائلة "السلول" في عمارة شهد قرب مفترق العيون بمدينة غزة.

سقوط 3 شهداء نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين بمنطقة دولة شرق حي الزيتون.

سقوط شهيدين أحدهما طفل نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "اخليل" بمنطقة المشاهرة شرق مدينة غزة.

توغل بري إسرائيلي بمحيط منطقة دوار الكويتي وخلف منطقة الصالات جنوب شارع 8 مع عمليات نسف وقصف بشكل كبير لمنازل المواطنين.

قصف إسرائيلي مدفعي بشكل كبير جدا على مناطق متفرقة من شارع 8 وتحديدا منطقة الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة.

ما زالت قوات الاحتلال تمنع دخول غاز الطهي منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة مما يدفع المواطنين لاستخدام البدائل من النايلون والكرتون والقماش الذي قد يؤدي لحدوث خطر على الارواح والممتلكات.

وفي المحافظة الوسطى:

تم تسجيل 6 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "معمر" في منطقة حكر الجامع في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "رباح" بحارة القساطنة شرق مخيم المغازي.

قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "الصالحي" في مخيم 5 شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

قصف إسرائيلي مدفعي بشكل كبير جدا على المناطق الشرقية والشمالية من محافظة الوسطى.

وفي محافظة خانيونس:

انتشال جثامين 11 شهيدا من منزل عائلة "أبو هدروس" الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في منطقة حمد غربي المحافظة.

انتشال 3 جثامين من بلدة القرارة شمال خانيونس.

شهيدان وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في شارع الصليب بحي الشيخ ناصر وسط مدينة خان يونس.

سقط 4 شهداء نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "ضهير" بمنطقة عريبة شمال مدينة رفح.

انتشال 4 شهداء نتيجة قصف سيارة مدنية على كف ميراج شمال مدينة رفح.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة