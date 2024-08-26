العالم اليوم - كرة لهب في الجو.. صور لفتت الأنظار في صراع إسرائيل وحزب الله

انتم الان تتابعون خبر كرة لهب في الجو.. صور لفتت الأنظار في صراع إسرائيل وحزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 أغسطس 2024 01:21 صباحاً - لفتت صور نشرتها وكالة "فرانس برس" صباح الأحد، الأنظار، إذ أظهرت كتلة لهب كبيرة في السماء، في خضم التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

وتظهر الصور الملتقطة من موقع شمالي إسرائيل، لحظة انفجار طائرة من دون طيار تابعة لحزب الله، بعد أن اعترضتها قذيفة أطلقتها مقاتلة إسرائيلية، وفق "فرانس برس".

والمسيّرة المنفجرة تشبه الطائرة "شاهد 129" إيرانية الصنع طويلة المدى، التي يستخدمها حزب الله لأغراض قتالية واستطلاعية.

ونشرت العشرات من وسائل الإعلام العربية والغربية الصور، التي تمثل تسلسلا لتفجير المسيّرة في الجو.

ويحصل حزب الله على الطائرات من دون طيار بالكامل تقريبا من إيران، ويستخدمها لأغراض ومهاجمة الأهداف والمراقبة.

وشنت إسرائيل ضربة استباقية على لبنان فجر الأحد باستخدام نحو 100 طائرة مقاتلة، قبيل أن يطلق حزب الله هجوما بمئات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل.

ويأتي ذلك في واحدة من أكبر جولات تبادل إطلاق النار المستمرة بين الجانبين منذ أكثر من 10 أشهر، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ويثير أي تصعيد كبير لتبادل إطلاق النار، الذي اندلع بالتوازي مع حرب غزة، مخاوف من حرب أوسع في المنطقة تدخلها إيران حليفة حزب الله، والولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل.