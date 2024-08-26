العالم اليوم - روسيا تشن هجوما بطائرات مسيّرة على كييف

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 أغسطس 2024 04:25 صباحاً - أعلن الجيش الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيّرة على كييف.

وأضاف الجيش أنه "وفقا للمعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار من جراء الهجوم".

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو على تطبيق "تلغرام"، إنه تم تدمير ما يصل إلى 10 طائرات مسيّرة لدى اقترابها من المدينة، في المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وأضاف أن التقديرات الكاملة لحجم الهجوم سيُعلن عنها في وقت لاحق.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في معظم مناطق وسط وشرق أوكرانيا، للتحذير من غارات جوية في الساعات الأولى من صباح الإثنين.