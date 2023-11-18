انت الأن تتابع خبر الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد 28 فلسطينيا منهم أطفال ونساء وإصابة العشرات، في غارة للاحتلال الإسرائيلي فجر السبت استهدفت 3 شقق في مدينة حمد غربي مدينة خان يونس الواقعة جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، أسفر عنها شهداء وجرحى.

وأسفر عن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، 6 شهداء وعدد من المصابين.

وقصف الطيران الحربي للاحتلال مركزا ثقافيا في رفح ومنزلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وقالت طواقم الدفاع المدني إنها انتشلت أشلاء من تحت الركام في حين لا يزال عدد من الضحايا في عداد المفقودين.

وأفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة بوصول أعداد من الشهداء إلى المستشفيات شمالي القطاع نتيجة مجازر ارتكبتها مدفعية الاحتلال.

وقال مصدر طبي إن جثامين 63 شهيدا وصلت إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة منذ فجر السبت.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه منذ 8 أيام لم تدخل الى مجمع الشفاء أي إمدادات طعام ولا ماء.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة:" منذ 8 أيام لم تدخل إلى المجمع أي إمدادات طعام ولا ماء، والمرضى يتضورون جوعاً وألما والنازحون لا يجدون كسرة خبز، والقمامة المتراكمة تشكل تهديداً للمحاصرين في المجمع".

وأردف:" لدينا داخل الشفاء ما بين 7 و10 آلاف شخص، والطعام الذي سمح بإدخاله يكفي فقط 400 شخص".

وختم القدرة بالقول:" قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية لمجمع الشفاء وآبار المياه وشبكة الأكسجين.. 1500 كادر طبي ومئات المرضى و7 آلاف نازح يواجهون الموت في مجمع الشفاء".

من جانبه اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية أن ما يشهده قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي يعتبر "أزمة للأمم المتحدة وللإنسانية كافة".

وجدد دعوته للاحتلال بضرورة وقف عدوانه على غزة ودعا لضمان الوصول غير المقيد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وقال إن المنظمة الأممية تحققت من وقوع 152 هجوما على المرافق الصحية في قطاع غزة، و170 في الضفة الغربية، محذرا من أن انقطاع العلاج يهدد حياة أكثر من 2000 مريض بالسرطان، و1000 مريض بأمراض الكلى، و50 ألف مريض بأمراض القلب والأوعية الدموية، و60 ألف مريض بالسكري.

كما اقتحم مئات المتظاهرين المبنى الإداري بجامعة ميشيغان الأميركية لمطالبة الجامعة بالتوقف عن الاستثمار في الشركات التي تمول العمليات الحربية في إسرائيل.

وذكر موقع صحيفة "ذا ديترويت نيوز" الأميركية أن المتظاهرين رددوا هتافات على إيقاع الطبول ولوحوا بلافتات كتب عليها "معاداة الصهيونية لا تساوي معاداة السامية" وهم يدخلون إلى "روثفين هول"، حيث يوجد مكتب رئيس الجامعة والعمليات الإدارية المركزية للجامعة.