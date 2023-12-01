انت الأن تتابع خبر شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي جنوب غزة رغم إعلانها مناطق آمنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت مصادر إعلامية سقوط عشرات الشهداء و الجرحى معظمهم من الاطفال والنساء والشيوخ نتيجة قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي لبيوت المواطنين الغزيين في جنوب غزة رغم إعلان الاحتلال سابقا أن جنوب غزة منطقة آمنة، كما تقوم الطائرات بقصف شمال غزة رغم أنها مقصوفة أصلا.

وبعد 7 أيام من الهدنة وتبادل الأسرى، أعلنت إسرائيل المحتلة العودة للقتال في غزة، قتل المزيد من المدنيين وقصف البيوت والمستشفيات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تجدد القتال بشكل رسمي ومتحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية، معلنا إعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة، رغم انه بقتل المدنيين الآمنين والاطفال والشيوخ الذين لا علاقة لهم بحماس.

وعادت الطائرات المسيرة الإسرائيلية إلى سماء خانيونس ورفح رغم أنها مناطق آمنة بمفهوم الاحتلال الاسرائيلي فكيف بالمناطق غير الآمنة.

كما أكدت المصادر وجود قصف مدفعي عنيف يستهدف شرق المحافظة الوسطى وشرق غزة ومحيط شارع اللبابيدي ودوار أبو علبة شمال مدينة غزة، وكذلك منطقة أبو اسكندر.

وأكدت مصادر طبية وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى كمال عدوان جراء استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة الشيماء شمال غزة.