انت الأن تتابع خبر ارتفاع حصيلة الشهداء بالغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت، فجر السبت، احد المباني بمنطقة وادي الكفور في النبطية جنوب لبنان، إلى 9 أشخاص من بينهم امرأة وطفلاها، وإصابة خمسة آخرون، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

هذا وتستمر أعمال البحث عن مفقودين بين الأنقاض.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف منش لتخزين الأسلحة تابعة لحزب الله في منطقة النبطية خلال الليل.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو، مساء أمس (الخميس)، على مباني عسكرية لحزب الله في حانين ومارون الراس في جنوب لبنان. كما هاجمت خلال ساعات الليلة الماضية مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة النبطية".

وأضاف أدرعي: "كما قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية مناطق رميش ولبونا وكفر شوبا وعيتا الشعب في جنوب لبنان".