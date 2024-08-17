انت الأن تتابع خبر نزوح جديد .. الاحتلال يصدر أوامر إخلاء من مناطق بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، أوامر إخلاء جديدة لمنطقة المغازي ومناطق محيطة وسط قطاع غزة لبدء عملية عسكرية في المنطقة، بزعم إطلاق حركة حماس صواريخ منها نحو إسرائيل.

وطالب الاحتلال عبر منشورات وزعها، سكان المغازي بالنزوح الى ما يدعي أنها منطقة انسانية آمنة.

ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، المتواجدين في مناطق في المغازي وحارات صلاح الدين والفاروق والأمل إلى الانتقال إلى "المنطقة الإنسانية فورا".

وكان الاحتلال قد اصدر أوامر اخلاء لمناطق في خانيونس وشرق دير البلح وبيت حانون، قائلا إن هذه المناطق تستخدمها حركة حماس كقاعدة لإطلاق قذائف المورتر والصواريخ نحو إسرائيل.