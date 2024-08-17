انت الأن تتابع خبر القسام تنفذ كمينًا في تل الهوى والطائرات تخلي جنود الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري المسلّح لحركة حماس، إنّ :مجاهديها "تمكّنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في جيبين لقوات العدو والاشتباك مع من تبقى من الجنود بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

وأضافت القسام في بيانها عبر تليجرام السّبت، إنّ مجاهديها "رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وكانت وسائل إعلام عبريّة تحدثت عن حدثٍ صعب في تل الهوى، وتحدثت عن كمينٍ وقع فيه 11 جنديًا على الأقل. ويأتي هذا الحدث بعد يومين من إعلان جيش الاحتلال أنّه أنهى تفكيك ما أسماه كتيبة رفح لدى حماس.