انت الأن تتابع خبر بلينكن في تل أبيب للمرة العاشرة .. والثلاثاء إلى القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، إلى تل أبيب في زيارة تهدف إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يتوجه بلينكن بعد زيارته لدولة الاحتلال إلى مصر، بعد غد، ضمن جولة في الشرق الأوسط.



وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن سيجتمع غداً مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والرئيس إسحق هرتسوغ، خلال زيارته العاشرة إلى المنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي.