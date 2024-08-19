انت الأن تتابع خبر تفاعل مع تصريح الرئيس الجزائري بإرسال جيش بلاده إلى قطاع غزة .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بخصوص إرسال جيش بلاده إلى قطاع غزة لو فتحت الحدود بين مصر وغزة، تفاعلا كبيرا وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال تبون، المترشح للانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر القادم، خلال خطاب له الأحد، في اليوم الرابع من الحملة الانتخابية من مدينة قسنطينة، إن بلاده لن تتخلى عن دعم فلسطين.



وأكد على أن الجيش الجزائري جاهز لدخول قطاع غزة بمجرد فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة، وبناء 3 مستشفيات في ظرف 20 يوما".



على إثر ذلك، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تصريحات تبون، التي وصفها البعض "بالخطيرة" و"غير المسبوقة"، وقال البعض الآخر إنه "أحرج مصر".



فيما أشار أخرون إلى أنها لا تتعدى عن كونها تصريحات في إطار الحملة الانتخابية.