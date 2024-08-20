انت الأن تتابع خبر حماس تنعى مرافقي هنية والعاملين في مكتبه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

نعت حركة حماس، مرافقي الشهيد إسماعيل هنية والعاملين في مكتبه، الذين استشهدوا في المجزرة والقصف الإسرائيلي في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.



وفي النص الكامل للبيان الذي نشرته حماس ليل الاثنين/ الثلاثاء، قالت: