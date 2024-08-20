انت الأن تتابع خبر حماس تنعى مرافقي هنية والعاملين في مكتبه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -
نعت حركة حماس، مرافقي الشهيد إسماعيل هنية والعاملين في مكتبه، الذين استشهدوا في المجزرة والقصف الإسرائيلي في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.
وفي النص الكامل للبيان الذي نشرته حماس ليل الاثنين/ الثلاثاء، قالت:
- "بسم الله الرحمن الرحيم
- بيان نعي
- "وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"
- تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية، كوكبة من مرافقي الشهيد المجاهد إسماعيل هنية والعاملين في مكتبه، الذين استشهدوا في المجزرة والقصف الصهيوني الغادر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد أن قضوا سنوات طويلة من أعمارهم في خدمة مشروع المقاومة في صحبة القائد الراحل.
- إن هذه الجريمة تظهر حجم الحقد الذي يحمله الاحتلال على كل من ارتبط من قريب أو بعيد بالشهيد القائد إسماعيل هنية، وهو ما يعد استمرارا لجرائم سابقة ارتكبت في هذا السياق، ليس بدءاً باغتيال أبنائه وأحفاده، وقصف بيوت أقاربه على رؤوس ساكنيها، وليس انتهاء بجريمة اغتياله في طهران.
- إن حركة حماس لتؤكد وهي تودع هذه الثلة المباركة من شهداء شعبنا أن جرائم الاحتلال لن تكسر بأي حال من الأحوال إرادة المقاومة في نفوس أبناء شعبنا ومقاومتنا، وأن الحركة التي قدمت ككل مكونات شعبنا العظيم فلذات أكبادها في هذه المعركة ستواصل مسيرة المقاومة والجهاد حتى دحر العدو وانكساره أمام الإرادة الفلسطينية المباركة.
- رحم الله شهداء شعبنا كافة، وربط على قلوب أهلهم، وزادهم صبرا وثباتا".