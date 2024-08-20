انت الأن تتابع خبر حان وقت الرحيل ويوم الوداع أصبح قريب .. العالم الهولندي يكشف ماسيحدث خلال يومين ويثير رعب وهلع المواطنين.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاد العالم الهولندي فرانك هوجربيتس ليثير الانتباه مرة أخرى بعدما أطلق تحذيراته حول احتمالية وقوع زلازل قوية في الأيام القادمة. هوجربيتس، الذي سبق له أن تنبأ بحدوث زلازل عدة في شهر أغسطس والتي تحققت بالفعل في مختلف الدول، يؤكد الآن أن هناك خطرًا متزايدًا من زلازل أشد خلال الفترة المقبلة.

وبالتفصيل، أوضح هوجربيتس أن التقارب النادر والحرج لأربعة تقاطعات كوكبية سيحدث بين 18 و19 أغسطس، متزامناً مع اكتمال القمر، الأمر الذي سيزيد من احتمالات وقوع سلسلة من الزلازل القوية، وقد يؤدي إلى زلزال مدمر بصفة خاصة مع بداية يوم 20 أغسطس.

أضاف هوجربيتس أن المدة من 19 إلى 23 أغسطس ستكون الأكثر حساسية لحدوث هذه الزلازل الضخمة، داعيًا الجميع للتحلي بالحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية. وتاريخيًا، عُرفت مثل هذه التقاطعات الكوكبية بتأثيرها القوي على النشاط الزلزالي في الفترات المشابهة، ما يستلزم من الدول والمجتمعات المعرضة لخطر الزلازل اتخاذ تدابير وقائية للتخفيف من تأثيراتها المحتملة.