انت الأن تتابع خبر القسام:قتل (3) جنود صهاينة من مسافة صفر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مجاهديها تمكّنوا فجر أمس الاثنين من الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة من نقطة الصفر بالقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة، حيث أكد المجاهدون قتل (3) منهم في منطقة كندا بحي تل السلطان غرب مدينة رفح.



كما قالت القسام إن مجاهديها وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة TBG بجوار مدرسة القادسية، واستهداف قوة صهيونية أخرى متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة TBG وقذيفة أفراد في المخيم الغربي بحي تل السلطان.



وأبلغ المجاهدون عن استهداف دبابة "ميركافاه" بقذيفة "الياسين 105" بجوار جامعة القدس المفتوحة في حي تل السلطان أيضا.