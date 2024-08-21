انت الأن تتابع خبر 3 قذائف أصابت سفينة على بعد 77 ميلا غربي الحديدة باليمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تجارية على بعد 77 ميلا غربي ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر أصيبت بـ3 قذائف مجهولة المصدر.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان على موقع "إكس" "تلقت (UKMTO) تقريرا عن حادث على بعد 77 ميلا غربي الحديدة باليمن".



وأضاف البيان: أبلغ ربان سفينة تجارية في الساعة 2:57 بالتوقيت العالمي أن قاربين صغيرين اقتربا من السفينة وكان على متن القارب الأول (3-5) أشخاص بينما كان على متن القارب الثاني نحو 10 أشخاص واعترض القاربان الصغيران السفينة مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار من أسلحة خفيفة لفترة قصيرة".



وتابع البيان: "بعد ذلك في الساعة 5:00 بالتوقيت العالمي (غرينتش) أفاد الربان أن السفينة التجارية أصيبت بقذيفتين مجهولتين قبل أن تصاب بقذيفة ثالثة وفقد الطاقم السيطرة على السفينة".



وأشار البيان إلى "أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".



وختم البيان: "ينصح السفن بالعبور بحذر واإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه".



وبخصوص الواقعة أعلن الجيش البريطاني "تعرض سفينة تجارية في البحر الأحمر لهجوم متكرر اليوم الأربعاء، ما جعل طاقمها يفقد السيطرة عليها".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط.



ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتهم في البحر الأحمر.